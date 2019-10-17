婦聯會不轉型政黨！ 葉慶元說這些事讓他氣憤難平

2019-10-17 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



婦聯會昨天召開會員代表大會，最後做出不轉型成為政黨的重大決議，要和公民不服從精神和民進黨政府抗爭到底，最後投票結果支持婦聯會主委雷倩不組黨佔多數，婦聯會委員、警大退休教授葉毓蘭也表態支持不組黨，律師葉慶元在臉書以「路見不平」為題，質疑雷倩說謊。

葉慶元說，於婦聯會，其實是非成敗，直接影響的是全體會員，身為一個律師，他不需多言。

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不過，對於雷倩用盡一切手段來打擊同會的委員，又看到某些他所敬重的前輩（如葉毓蘭）被利用，實在氣憤難平。

葉慶元指出，光是在昨天，雷倩公然說謊的事情就有以下幾件：

1. 婦聯會不轉型為政黨，也不會被解散？這和政黨法第43條第2項明文（政治團體必須在兩年內轉型為政黨，否則依法廢止登記）抵觸。事實上，內政部已經發文給婦聯會，要求婦聯會在12月7日之前依法轉型為政黨。

2. 婦聯會可以把錢捐給基金會，由基金會接續婦聯會的訴訟？基金會是財團法人，婦聯會是社團法人，法人格不同一，無法承受訴訟。舉例言之，台北市政府捐助成立的臺北市文化基金會和臺北市，就是兩個不同的法人，臺北市的訴訟，不可能由臺北市文化基金會承接。富邦金控與富邦文教基金會，也是一樣的狀況。

3. 婦聯會就算被解散，清算中仍可以持續對黨產會進行訴訟？婦聯會既然被解散，對於是否為附隨組織之訴訟以及財產被沒收之訴訟，極有可能被對造主張訴訟主體已不存在，已無訴之利益，進而遭法院駁回相關訴訟，轉型為政黨即可避免此一風險。

4. 婦聯會轉型為政黨，就無法避免其他人加入婦聯會，導致豬羊變色？婦聯會章程中就有入會審查條款，所以不可能會有這樣的情形。