比照國際會議 總統府原轉會首次原住民語同步口譯

2019-10-17 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會下午舉行委員會議，總統府也首次比照國際會議同步口譯外文的標準，翻譯原住民族語言。蔡英文總統表示，之所以這樣做，理由很明確，各族族語現在都已經是國家語言，都應該受到重視，以前的政府做的不夠，但是現在一點一滴開始加強、開始改變，希望讓各界耳熟能詳，讓各界熟悉族語的存在，一同創造族語使用的友善環境。

原轉會今天下午舉行第十一次委員會議，蔡總統致詞時首先提到同步口譯這件事。

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她說，今天在每一位與會者座位上擺了一副耳機，稍後在語言小組報告中安排排灣族語和中文同步口譯，這是總統府在正式會議中第一次比照國際會議同步口譯外文的標準，來翻譯原住民族的語言，之所以這樣做，理由很明確，各族族語現在都已經是國家語言，都應該受到重視，以前的政府做的不夠，但是一點一滴開始加強、改變，希望讓各界耳熟能詳，讓各界熟悉族語的存在，一同創造族語使用的友善環境。

蔡總統表示，過去這三年，從成立原轉會通過原住民族語言發展法到提高五倍原民會的族語復振預算，支持各族設置族語推動組織，一起往前走了好多步，就如同上個月在台灣、日本、美國在帛琉舉辦南島語言復振國際論壇，台灣經驗受到重視，台灣的努力對原住民朋友有意義，對太平洋區的南島民族兄弟姊妹帶來鼓舞。

蔡總統指出，原住民不只是語言議題，絕大多數的人都很關心土地議題，特別是原住民保留地議題的進展，依照上次會議她的裁示，今天將原民會將提出原住民保留地議題辦理報告，說明目前政府階段性努力的成果，討論事項也會針對國土議題進一步交換意見。