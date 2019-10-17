行政院通過原民保留地修正草案 原民會：落實土地正義

2019-10-17 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



為落實原民土地正義，原民會擬具「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例修正草案」，陳報行政院審查，於今（17）日行政院院會決議通過。原民會表示，本次修法預計增加補償區位：國家公園、保護區及水源特定區，預估將近7千公頃的原住民保留地納入補償範圍，並增加4千多人的受補償人數。

原民會表示，為了落實原住民保留地所有人或合法使用人因土地使用受限制，應給予適當補償之精神，將更多符合精神之原住民保留地納入補償範圍，原民會擬具「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例修正草案」陳報行政院審查。

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原民會指出，「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」於2016年7月1日啟動，經四年的執行，禁伐面積達每年4萬1000公頃，核發補償金計47億元，受補償族人每年約2萬6000人。本次修法係就過去3年執行面所遭遇的問題進行通盤檢討，預計將增加補償區位：國家公園、保護區及水源特定區，以及配合目前科技發展趨勢，簡化禁伐補償處理程序。

原民會進一步表示，本條例修正草案業經行政院今日院會通過，行政院將核轉請立法院審議，並要求原民會積極與立法院朝野各黨團溝通，希望早日完成修法程序。