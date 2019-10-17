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臉書情緒字眼 葉匡時：不滿市府努力被扭曲

2019-10-17 14:20中央社 高雄17日電

高雄市副市長葉匡時代理市長首日沒有公開行程被議論，葉匡時昨晚在臉書出現情緒字眼，他今天表示，這些是反映他來高市府近幾個月來的心情，不滿市府團隊努力被人扭曲。

葉匡時昨晚在臉書指「記者國文太差、邏輯不通」，又數落名嘴卑賤。葉匡時上午出席「前進區塊鏈-產業創新轉型應用論壇」開幕式後，接受媒體聯訪。

葉匡時表示，副市長有非常多業務，每天也有很多行程，但很多行程未必要公開，因為公開行程媒體可能會來採訪，昨天下午他去拜訪廠商，顧及業者不願被干擾，所以沒有公開這些行程。

他說，昨天沒有公開行程不等於沒有行程，但有媒體及名觜卻為此大作文章，他昨晚因此在臉書有感而發，出現一些情緒性字眼。

他表示，這些留言不是反映他昨天的心情，而是他來高雄市府近幾個月來的心情，他看見那麼多同仁這麼認真做事，而且做出這麼多績效，然後天天被一些特定媒體或特定民代、名嘴刻意抹黑，讓他很不是滋味，這也反映很多同仁受到不公平的委屈跟抹黑的心情。

至於副市長李四川昨天去小琉球陪同請假拚總統選舉的市長韓國瑜跑行程，葉匡時表示，李四川昨天下午有請假，且政務官非上班時間是可以輔選的，這個沒有什麼問題。

葉匡時李四川
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