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中研院臨時人員變少、預算卻增4億 引起立委關注

2019-10-17 12:39聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

國家最高學術殿堂、中央研究院為臨時人員編列的預算高於正式人員，近年預算差異越來大。立委質疑，2018年臨時人員有3588人，到2010年有3330人，臨時人員聘雇變少，表示正職人員增加了，但預算編列卻增加4億元，認為中研院應該具體說明人事聘雇內容。

立法院教育及文化委員會 邀請中央研究院院長列席報告業務概況並備詢。

立委蘇巧慧表示，中研院的人事費用大幅成長，但研究經費稍減，人事費用部分，包括臨時人員跟勞務承攬，2018年臨時人員3588人、2019年3409人，到2010年3330人，臨時人員年年減少，但經費預算編列卻從2018年20.2億、2019年23.2億、2010年24.1億，三年增加約4億元。人變少之後，平均年薪是72萬，一個人月薪6萬元。她質疑，難道所有臨時人員都是博士後研究員嗎？中研院應該具體說明。

立委柯志恩表示，中研院的臨時人員預算編得的正職人事費多，中研院是否訂定「進用約聘僱臨時人員規範」。她說，中研院的規範與行政院的聘用規範有落差，她收到臨時人員反映，常常是正職人員要去做的事情，卻交辦臨時人員去做。

中研院人事室主任林怡君表示，中研院裡「臨時人員」，是指研究助理和博士後研究員，和一般行政機關不同，是研究需要才聘用。他說，基礎研究需要大量人力，目前中研院院內1個研究人員，配不到5個助理，比起國際一流學術單位，比如日本的理化（RIKEN）研究所1比10少很多。

中研院
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