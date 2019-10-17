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政院稱政務官非公務員 伍錦霖：試院法憲定職掌無疑義

2019-10-17 12:34聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

考試院月初全院審查會審查「政務人員法草案」，行政院人事行政總處人事長施能傑代表政院主張政務人員非公務人員，不歸考試院管。考試院院長伍錦霖上午在考試院會強調，考試院擁有政務人員法憲定職掌，從未有疑義。

行政院主張被解讀為弱化考試院，並意在掌握爭奪政務人員法法律解釋權，未來如再出現第二個「口譯哥」，考試院也不能置喙。全院審查會依例由副院長主持，院長不會干涉或介入，但此次對於全院審查會事項，伍錦霖發表談話顯然有備而來。考試院與行政院已然呈現院際對立。

考試委員周玉山上午在考試院會中發言，要求釋憲或提請總統召集院際協商。周玉山質疑，政務人員法草案第14條規定，政務人員不得支持或反對特定政黨、其他政治團體或公職候選人，動用行政資源或利用職務上從事政治活動，這一條讓民進黨政府必須出手，除之而後快。

伍錦霖表示，20多年來政務人員法草案五進五出立法院，都是由考試院會銜行政院，從未對考試院對於政務人員法的憲定職掌有過疑義。他兩度提到施能傑見解「首度提出」、「實屬首見」。要求銓敘部及考試院慕僚單位研析相關法案提報院會。

今早立法院司法與法制委員會進行考試院業務報告，立委王育敏也關切此事，憲法五權分立精神不容扭曲，質疑行政院大開東廠、酬庸後門，架空考試院。

考試院院長伍錦霖。報系資料照片
考試院院長伍錦霖。報系資料照片
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伍錦霖
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