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還原總統論文真相 立委要求中研院長擔任召集人

2019-10-17 12:34聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

針對蔡英文總統的英國倫敦政經學院博士論文，國民黨立委陳學聖在委員會上詢問大學校長...
針對蔡英文總統的英國倫敦政經學院博士論文，國民黨立委陳學聖在委員會上詢問大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」一事。記者杜建重／攝影
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總統蔡英文的博士論文引發各界不同討論，立委陳學聖今天表示，希望能組成真相調查委員會，因為政大、教育部都不太敢說話，應該成立一個超然的單位，讓總統論文真相還原，中研院長廖俊智是他心中第一人選，並要求他一周後答覆。

立法院教育及文化委員會邀請中央研究院院長列席報告業務概況並備詢。陳學聖表示，他對總統論文真假抱持超然立場，中研院隸屬總統府，也是全國最高學術研究機構，是總統身邊最重要的策士。過去的院長會歷史留名因為敢跟老闆說不，今天若成立一個真相調查委員會，把不同意見的人匯集起來，由德高望重的中研院院長擔任召集人，平息紛爭讓是非黑白分明。

他表示，中央研究院生物化學研究所前任所長、台灣出身的抗癌藥物專家陳慶士因為學術論文造假醜聞，正在調查中，去年中研院編了預算，要提高研究誠信倫理；他也不希望總統的名譽一直被大家懷疑，這就是一翻兩瞪眼，為何總統論文至今都無法理出一個頭緒。

廖俊智表示，陳慶士案最擔心的就是輿論公審，因此成立超然的學術倫理調查委員會，匿名調查花非常多的時間找證據，找了很多證據後相互比對，最後找了當事人對質，不受外界干擾的情況下，才能真正毋枉毋縱，誠實是最根本的東西。

針對立委邀情他擔任總統論文真相調查委員會召集人一事，廖俊智說，中研院為中華民國學術研究最高機關，並非學術調查最高機關。他說，中研院做為學術研究很在行，很願意努力，剩下問題並非專家，應該請更高明的專家來解答。

陳學聖表示，他期待這國家有一個被大家相信的調查委員會，比照中研院去調查陳慶士的抄襲過程，用審慎超然、嚴謹態度，讓事實還原真相。

陳學聖說，他在美國學到一個價值，但這價值在台灣不被當作一回事，就是誠實。他說華盛頓砍櫻桃樹對台灣來說僅只是一個故事，但是美國人生活生命的價值；他表示，美國總統尼克森因水門案下台，下台不是因為竊聽，是因為說謊。

陳學聖廖俊智蔡英文
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