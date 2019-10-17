台灣不缺政黨 葉毓蘭：支持婦聯會200億作社福公益

2019-10-17 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



婦聯會昨天召開會員代表大會，最後做出不轉型成為政黨的重大決議，要和公民不服從精神和民進黨政府抗爭到底，最後投票結果支持婦聯會主委雷倩不組黨佔多數，但組黨派的婦聯會委員潘維剛從會中發言到會後發新聞稿，對決議過程提出諸多質疑，婦聯會也連夜發聲明稿反駁，雙方從會內爭到會外，從下午戰到夜間。

婦聯會委員、警大退休教授葉毓蘭支持不組黨，並在臉書說明她的理由，她表示，昨天下午，在百忙中(不誇張)去參加中華民國婦女聯合會的會員大會，以委員身分參加。這個地點，她過去兩年常常來，有時來參加愛國活動，例如 國慶音樂會，有時來參加一些討論，幫助婦聯會進行關懷慈惠的工作，例如 對殉職警消的慰問、慰安婦議題、震災大車禍救助、婦幼安全等。

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在她所有的兼職中，這是個100%全奉獻的工作，沒有出席費、沒有車馬費，但是她甘之如飴。今年婦聯會在黨產會鴨霸沒收財產後，仍然支持警消關懷，除了撥了200萬給中華民國退休警察總會做退警、警眷的急難救助外，幾位殉職的警消，也都給予每人10萬元的慰問；去年初我們分徑合擊都去花蓮賑災，年中，婦聯會的同仁還扛了一個大西瓜來給她，分享花蓮人對婦聯會由衷的感謝。

昨天的會員大會中，的確出現少數幾位委員一心想要推動婦聯會轉型為政黨，但是，她深知台灣不缺婦聯成為政黨，但是缺乏一個站在制高點，一直關心這塊土地，這裡的人民，與這個國家永續發展的母親。

寧死不屈，與其委曲求全，不如認清，時時可死，但仍步步求生。

葉毓蘭說，昨天她也搭乘所謂的被封鎖的電梯自由進出兩次婦聯會，趕回辦公室寫稿交稿，但也再趕回婦聯會，為她最支持的提案投票。

1.將本會遭黨產會凍結之全部資產，附條件捐贈予財團法人中華民國婦女聯合會新世紀基金會及（或）財團法人中華民國婦聯社會福利基金會；並指定該兩基金會將其中200億元作為指定用途，分配予相關公益團體供作軍警消榮眷之福利、社會福利及公益慈善事業、長照服務及婦幼、青年發展與福利事項之用。

2.本案提交會員代表大會議決，通過後即公諸社會；歡迎社福團體擬具計畫向本會提出申請，合於資格者將簽訂附條件之贈與契約，於本會司法訴訟勝訴後依約履行。