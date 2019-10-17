恆春包機一架補助30萬元救觀光？ 旅遊業反應冷淡

2019-10-17 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



為了救觀光，屏東縣政府祭出「恆春機場獎勵國外包機直飛專案」，一架包機30萬元補助，但旅遊業者反應冷淡。有業者說，恆春機場跑道太短無法飛大飛機、但小飛機又無法克服落山風，若沒改善，補助形同虛設。也有旅遊業者質疑，用補助機票把觀光客送到恆春機場後，缺乏周邊交通等配套，根本救不了觀光，政府該做的，應是進行觀光總體檢。

受到大陸來台觀光緊縮影響，墾丁等觀光景點，業者生意冷清清，為了救觀光，屏東縣政府再度大手筆推「國外包機直飛恆春機場獎勵方案」，不過業者反應冷淡，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，政府有高額補助包機，但旅遊社何樂不為？就是因為風險太大，業者不敢推。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蕭提到，恆春機場本身有落山風及跑道短的硬體問題，正因冬季落山風嚴重，要擋落山風就要大飛機，但飛大飛機，恆春機場跑道短，飛機太大又下不來。另外，觀光客的目的地絕不是恆春，周邊缺乏交通接駁到墾丁的配套，變成國內的交通費用比機票高，這都是業者沒有興趣推的原因。

也有旅遊業者認為，光靠包機要救墾丁觀光沒有這麼簡單，政府應該要先總體檢，墾丁對外國觀光客有沒有吸引力？自然景觀、服務、設施拿什麼跟國外比，他舉泰國芭塔雅為例，除本身是國際級海灘景點，夜間也有觀光客表演秀。