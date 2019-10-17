救觀光 屏縣府重金祭出「恆春機場獎勵國外包機」

2019-10-17 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



為了救觀光，屏東縣政府本月四日起，祭出「恆春機場獎勵國外包機直飛專案」，一架次包機補助30萬元，包機獎勵要點即日起生效，所需經費由屏東縣政府預算項下支應，若當年度包機獎助預算經費用罄，屏東縣政府也會公告停止受理申請。

屏東縣政府函文交通部、民航局、觀光局、及各直轄、縣市政府，推出「恆春機場獎勵國外包機直飛專案」，獎助對象為經營國際包機航空公司或旅行業者，包機旅客限非中華民國國籍、或持有居留權之華僑或他國人士，至於補助以來回一架次申請，每架次包機補助30萬元，包括首次試飛。

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申請方式，包機獎助必須在啟航日十五天前，向屏東縣政府提出申請，但若有不可抗力因素，得不受十五日之限制。另外，申請同一航線兩架次以上，總申請架次以首班包機啟航日起四十五日內之航班為限。提出申請後，屏東縣交通旅遊處將就包機行程、預定募集人數、經費分攤等資料審查。受獎助者應在計劃執行完成後一個月內，將相關資料等列明全部實支經費總額、及旅行業或航空公司具名之受獎助經費領據，報屏東縣府核銷。