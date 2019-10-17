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《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10聯合報 記者游昌樺 董俞佳 余承翰／德國即時報導

德國非煤、非核、百分之百再生能源的政策目標，導致能源貧窮問題。近五年來德國能源貧窮狀況越來越嚴重，去年34.4萬戶家庭因付不出電費而遭斷電。目前德國的電費每度電約在0.28到0.3歐元之間(台幣9.8塊到10.5塊)，且還持續成長。但能源轉型該如何規劃配套措施，才不會拖慢轉型步伐？德國明愛會在德國政府支持之下，協助低收入戶民眾進行節能工作，包括贊助低收者繳電費每個月35歐元，以及更換老舊耗電家電等房屋節能健檢，來幫助家戶省電。

明愛會電費諮詢主管斯凡休斯（sven shosser）幫助家庭用戶降低他們能源的...
明愛會電費諮詢主管斯凡休斯（sven shosser）幫助家庭用戶降低他們能源的支出，另一方面也減少碳排放量，透過檢測儀器，測量家庭耗電情形。記者余承翰／攝影
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德國再生能源
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