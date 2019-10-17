改進道安再編2.8億？ 立委批推動三年道路死傷不減反增

2019-10-17 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



為了提供全民安全便利的交通環境，交通部執行「道路交通秩序與交通安全改進方案」，不過立委指出，方案執行以來，道路死亡與受傷人數不減反增。

立法院交通委員會今天審查交通部相關預算，針對這項方案所提的預算2.8億元，執行凍結十分之一，要求交通部交書面報告確認後，才會予以解凍。交通部表示，已經診斷出事故熱點，預計明年由地方政府提出改善方案。

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交通部明年編列道路交通安全預算2億7954萬5000元，目的是加強道路交通秩序及行車安全、強化全民路權與用路觀念，達到第13期行政院頒道路交通秩序與安全改進方案目標，提供全民安全便利的交通環境。

不過，立委葉宜津、林俊憲等人提出該方案105年至107年推動後，整體道路交通事故死亡人數減少情形不僅未達每年降低5%的目標，107年度的全國交通事故死亡人數更是不減反增。從106年度的2700人增加至107年的2780人，增加2.96%，108年度上半年全國交通事故死亡人數1407人，較107年同期增加3.38%。

同時，事故受傷人數107年度及108年度上半年分別為42萬6799人及21萬5984人，亦較上年同期增加8.59%及3.89%，顯示相關防制措施執行成效仍待改善。立委建議刪減經費500萬元以及凍結預算。

交通部表示，道路死傷人數上升，必須誠實面對，數據顯示，死傷人數增加主要是因為老年人口騎機車所致，交通部指出，因為老人化導致，老年人口越來越高，非六都偏鄉的老人運輸工具就是機車，所以老人騎機車的事故，將是未來防治重點。