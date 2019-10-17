狂挖親民黨牆腳 柯文哲挨批「忘恩負義」

2019-10-17 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



向來和台北市長柯文哲交好的親民黨台北市議員林國成，本周一申請退黨，還說不排除加入台灣民眾黨，再加上親民黨市議員黃珊珊本周辭去市議員身份，轉任北市府副市長，讓台北市議會再無橘營色彩，引發熱議。

柯文哲今上午赴議會專案報告時，「親民黨跳船潮」也成為各界質詢焦點之一。國民黨市議員秦慧珠直言，過去柯曾說民進黨栽培他，是「養虎為患」，如今親民黨主席宋楚瑜，是不是也是在養虎為患。

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秦慧珠更批評柯文哲，市議會的親民黨團被柯文哲終結，整個走入歷史，如果你是宋楚瑜你會高興嗎？如今你對不起民進黨，又對不起親民黨，「忘恩負義」，這樣子政壇誰還敢和你交朋友，你的評價會變得很低。

對於「忘恩負義」的批評，柯文哲則是尷尬的苦笑，直呼「這很冤枉」，林國成要退黨自己根本就不知道，是看到林的簡訊，想說這是怎麼一回事。