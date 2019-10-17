綠營分裂！蘇嘉全太太洪恆珠將退民進黨選立委

2019-10-17 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



立法院長蘇嘉全太太洪恆珠，日前表態有意角逐屏東縣第一選區立委，與同屬民進黨的現任立委鍾佳濱強碰，綠營分裂恐將成真。近日流傳一份洪恆珠競選總部成立邀請函，更是讓洪投入參選一事甚囂塵上。洪恆珠今早證實，確實會脫黨參選，並表示35年來都在為別人輔選，這次要為自己拚一回，

目前，屏東縣第一選區戰況激烈，民進黨由現任立委鍾佳濱爭取連任，國民黨則派出高雄市前社會局長、屏東市前市長葉壽山出戰，而一邊一國行動黨也推出屏東縣議員潘長成之子，年僅25歲的潘偉龍參選；再加上擁有全國知名度的無黨籍屏東縣議員蔣月惠，相當熱鬧。不過，最令鍾佳濱陣營感到壓力的，恐將會是蘇嘉全太太洪恆珠投入選戰。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！