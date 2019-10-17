綠營分裂！蘇嘉全太太洪恆珠將退民進黨選立委
2019-10-17 10:48
聯合報 記者江國豪
／屏東即時報導
立法院長蘇嘉全太太洪恆珠，日前表態有意角逐屏東縣第一選區立委，與同屬民進黨的現任立委鍾佳濱強碰，綠營分裂恐將成真。近日流傳一份洪恆珠競選總部成立邀請函，更是讓洪投入參選一事甚囂塵上。洪恆珠今早證實，確實會脫黨參選，並表示35年來都在為別人輔選，這次要為自己拚一回，
目前，屏東縣第一選區戰況激烈，民進黨由現任立委鍾佳濱爭取連任，國民黨則派出高雄市前社會局長、屏東市前市長葉壽山出戰，而一邊一國行動黨也推出屏東縣議員潘長成之子，年僅25歲的潘偉龍參選；再加上擁有全國知名度的無黨籍屏東縣議員蔣月惠，相當熱鬧。不過，最令鍾佳濱陣營感到壓力的，恐將會是蘇嘉全太太洪恆珠投入選戰。
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洪恆珠今天證實，確實有印製競選總部成立大會邀請函，在紙本印製完成前，先發送出電子版，將選在會27日成立競總式投入參戰。不過，外界也好奇洪仍有民進黨黨籍，該如何處置？洪說，將會在競總成立當天，宣布退出民進黨。洪更強調自己幫別人輔選35年，很有實戰經驗，這次要為自己輔選，前進國會。
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