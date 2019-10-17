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中央研究院長廖俊智：將全力培育年輕學者

2019-10-17 10:48攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

中央研究院長廖俊智上午出席立法院教育及文化委員會進行報告業務概況並備質詢，廖俊智報告中指出，將著重在致力基礎研究開創頂尖成果、營造優良環境提升學研能量及鏈結全球社群引領學術發展等面向，並將全力培育年輕學者。

中央研究院長廖俊智上午出席立法院教育及文化委員會進行報告業務概況並備質詢。記者黃...
中央研究院長廖俊智上午出席立法院教育及文化委員會進行報告業務概況並備質詢。記者黃義書／攝影
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廖俊智立法院升學
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