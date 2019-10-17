拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



高雄市長韓國瑜日前正式請假拚選戰，針對韓帶職參選，前高市行政暨國際處長陳瓊華頻開砲，更擬「高雄市Part-Time市長告別市府同仁信」，酸度破表。陳瓊華今早又上《周玉蔻嗆新聞》直播，批韓國瑜上任後，市府行政效率低落，拖工程款、完工1年沒驗收，現在請假選總統，把重責大任拋給副市長，對高雄人公平嗎？

韓國瑜昨從南台灣展開「傾聽之旅」，從蔡英文故鄉屏東揮軍北上，在前天請假記者會上，更列出擔任市長以來執行路平專案等政績，指高雄百工百業已有復甦現象，要把高雄的幸福與希望帶給全台灣。陳瓊華說，韓市長提到這些政績想拉抬民調，是「把前任市府一直在執行的施政項目誇為其政績」。

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陳瓊華說，高雄因天然環境和重車車輛多，去年又碰上823大水，凸顯道路狀況不良，長期受苛責，也讓韓國瑜見縫插針，但不管是路平或防水設施，都是前任市府團隊擬定好的計畫和預算，有的去年就開標，「這是最基本的，只是當時沒被擴大來看」。

陳瓊華指出，過去前市府團隊施政是上位概念，過去12年推動亞洲新灣區計畫，要讓高雄從重工業轉為觀光休閒城市，10年共投入350億元預算；韓市長上任後不再提願景建設，只講基礎建設。陳說，韓強項是有感受到人民情感需求，就去強化這塊，但這本來就是城市基本要做的，也是在陳菊市長任內就規畫好的。

陳瓊華說，韓上任不到10個月，團隊成員很多都是空降，都還在跟高雄這個城市磨合，現在韓請假選總統，把重責大任拋給副市長葉匡時，現在等於高雄是一個代理市長身兼二職，只有兩個副市長，對高雄人公平嗎？明明就是蒙受民意寵愛當選、初來乍到的市長，市府團隊連基本都不清楚，要如何發展上位政策？

陳瓊華更說，現在市府已發生多次「螺絲釘掉滿地」狀況，最近一個區公所建設案子，金額不大，竟有工程廠商收不到款；前市長陳菊去年辭職前，茄萣海岸線工程已在11月完工，但最近才爆出至今還沒驗收，這代表市府行政效率低落。

陳瓊華說「去年此時市府在忙衛武營藝文中心啟用、忙鐵路地下化通車，今年卻在忙市長何時請假」。市政千絲萬縷，過去市府會進行滾動式檢討，針對重大工程定期提出報告，並有追蹤管考單位監控，在過去，完工後沒驗收的情事根本不可能發生，可見新市府團隊的行政領導及凝聚力是不夠的。

提到最近韓市長到衛武營及海洋流行音樂中心，陳瓊華說，這些建設不是中央做的，就是上一個任期做的，可以理解市長上任未滿一年，還需要熟悉，但韓去視察時，竟沒有辦法提出任何指示，就像旅遊團團客一樣，用不用心看得出來。高雄輕軌二階工程，韓一上任就宣布停工，表示要與地方民意溝通，但過了9個月完全沒有動靜，她擔心可能涉及違約問題，對城市發展相當不利。