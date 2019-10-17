APEC川普見張忠謀？美資深官員：尚未安排
2019-10-17 01:36
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
台積電創辦人張忠謀再度擔任今年亞太經合會（ APEC）領袖峰會台灣領袖代表，去年與會的美國副總統潘斯會晤張忠謀，而今年美方是否安排代表會見張忠謀，美國APEC資深官員孫曉雅16日表示，尚未安排行程。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」16日舉行探討亞洲經濟架構與APEC等議題的研討會，美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人出席與談。
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記者詢問孫曉雅，去年潘斯與張忠謀會面，雙方談及自由貿易協定（FTA），孫曉雅近期訪台時，是否與台灣政府討論台美FTA的進展，以及今年美方代表是否會見張忠謀。
孫曉雅指出，還沒為領袖制定雙邊會談的行程，這部分尚待確認；目前有看到總統將出席智利峰會的跡象，但白宮尚未公告。
此外，孫曉雅表示，據她所知，目前沒有討論台美FTA，她建議向美國貿易代表署（USTR）確認此事。USTR尚未回覆本報。
美國總統川普16日表示，可能要等到下月他赴智利參加APEC峰會並與中國大陸國家主席習近平會晤時，才會簽署美中貿易協議。
今年APEC經濟領袖會議將於11月16、17日在智利聖地牙哥舉行。
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