引清兵入關？別有所圖？婦聯會主戰派大戰組黨派
婦聯會今天下午召開會員代表大會，最後做出不轉型成為政黨的重大決議，要和公民不服從精神和民進黨政府抗爭到底，最後投票結果支持婦聯會主委雷倩不組黨佔多數，但組黨派的婦聯會委員潘維剛從會中發言到會後發新聞稿，對決議過程提出諸多質疑，婦聯會也連夜發聲明稿反駁，雙方從會內爭到會外，從下午戰到夜間。
潘維剛指出，此次婦聯會臨時會議有多項重大違法情形，包括：一、多位反對婦聯會解散的會員代表均未收到會議通知；二、多位反對婦聯會解散的會員被雷倩主委掌控的秘書處免除會員代表資格；三、會議通知未依法於會議的15日前送達會員代表；四、部分會員代表今日到達現場希望參與會議，卻被警衛阻擋在大門之外，甚至將電梯權限鎖住，不讓會員代表上樓參與會議。
婦聯會駁斥說，該會目前所有委員均係依章程第十二條規定，經常務委會員通過後所聘請，該會亦於10月1日向會員代表大會出席者，包含常委、委員、及分會代表寄出本次會員代表大會之開會通知，一切召集程序均屬合法。至於鎖電梯一事，婦聯會駁斥說，會員代表以外的閒雜人等，當然不能進入會場。
潘維剛質疑，今日下午婦聯會的會議，雷倩完全不給予其他人討論的空間，而是利用主席的權位強渡關山、橫柴入灶，完全沒有絲毫的民主風範。
婦聯會指出，今日之會員代表大會，所有議程於討論前均經律師作出詳細說明，針對是否轉型為政黨之議案，亦經會員代表充分討論，惟有部分委員刻意鬧場，方有委員提出停止討論逕付表決之動議，並經與會代表多數同意後進行表決，結果以9票贊成、61票反對之壓倒性票數否決轉型為政黨之議案，足見多數會員不願意本會轉型為政黨，絕無強渡關山、欠缺民主風範之情況。
另外，潘維剛指出，內政部日前發函予婦聯會，要求婦聯會轉型為政黨。依據日前的新聞指出，婦聯會所有的律師都認為婦聯會必須轉型為政黨，才能繼續和黨產會以及內政部進行法律訴訟，如果一旦被內政部廢止、解散，相關的訴訟也就無以為繼。然而，雷倩一方面宣稱要和黨產會訟爭到底，另一方面卻拒絕讓婦聯會轉型為政黨，而要將婦聯會解散，她看不懂雷倩主委葫蘆裡在賣什麼藥？希望不是裡應外合，引清兵入關。
婦聯會則表示，潘維剛稱該會所有律師都認為轉型為政黨才能繼續與黨產會與內政部進行法律訴訟云云，不僅毫無根據，亦非事實，所稱相關訴訟無以為繼云云，亦屬臆測，並不可採。倒是潘委員兩年來未曾參與本會任何活動，卻於會員代表大會現場大放厥詞，積極爭取轉型政黨，其動機究係關心本會未來，抑或另有所圖，實在啟人疑竇。
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