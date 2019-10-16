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我南太友邦計畫填海避免滅頂 希望外界援助

2019-10-16 22:56聯合報 編譯張佑生╱即時報導

中華民國在南太平洋的友邦吐瓦魯，總理納塔諾日前接受日本共同社專訪，透露由於全球變暖導致海平面上升使該國面臨國土消失的危機，計劃建設人工島。納塔諾說，希望填埋到海拔5至10米，即使海平面上升也能讓所有吐瓦魯人居住。

這是納塔諾9月就任總理以來首次接受國內外媒體專訪。

吐瓦魯共有9個島，人口約1萬人。海拔平均僅1至2米，面臨因海平面上升被淹沒的危險。

該計畫為在富那富提島的環礁地帶利用附近採集的砂土填海，預計面積約16平方公里。

納塔諾表示，圖瓦盧總面積約26平方公里，填海需花費56億至85億台幣，希望各界提供支援。

同樣位於南太平洋的所羅門群島等近期相繼和台灣斷交，吐瓦魯也被傳出可能不穩。納塔諾告訴共同社：「吐瓦魯41年前從英國獨立時，最先接觸我們的就是台灣。雙方相互信賴、尊敬。」

吐瓦魯首都富那富提島。歐新社
吐瓦魯首都富那富提島。歐新社
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吐瓦魯斷交人工島
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