韓國瑜一個月掃屏東兩次到底能挖多少票？ 藍綠都在看

2019-10-16 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今起連掃屏東3天，第一天就從恆春半島掃到小琉球，有些站點今年初立法院前院長王金平也剛掃過，不論誰來，選民都喊得很熱絡，倒是綠營默默觀察，本屆總統大選時，蔡英文在自己的故鄉拿下6成3的選票，韓國瑜不到一個月的時間就來屏東兩次，到底能挖多少票？藍綠都在看。

韓國瑜今天起從屏東出發，展開全台傾聽之旅，第一站鵝鑾鼻保安宫，今年大年初一時，前立法院長王金平才剛去過；下午在他到六堆忠義祠成立後援會，而今年5月王金平也才在同一地點成立王金平之友會，雖然主角不一樣，不過選民很會看，王來就高喊「王總統」，韓來就高喊「韓總統」，氣氛一樣很熱。

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這已是韓國瑜一個月內第二次到屏東，民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，雖然會密切觀察韓國瑜所到之處及接觸的人，但根據地方的回報，黨部對屏東還是深具信心，一來因為潘孟安在屏縣執政表現佳，二來民進黨在屏東長期經營，這些恐怕很難在一夕翻轉。

蔡英文在本屆總統選舉時，在屏東縣拿下6成3以上的選票，其中有10鄉的得票率都超過7成，本屆縣長選舉，潘孟安的得票率雖然略降至55.89%，不過最近的執政表現才剛被雜誌評為第一名，綠營認為這些執政成績應該很難在短時間被撼動。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝則分析，屏東選民結構看似綠大於藍，但韓國瑜一來，完全不用動員，就可以看到民眾的熱情，尤其下午搭船到小琉球的盛況，簡直就像「迎王」一般，當地人說，這麼熱烈的場景通常是要選前一周才會出現，但是韓國瑜一來，光看盛況就讓人看到希望，如果不是行程太晚確定，她估計人潮還會更多。