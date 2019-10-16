內政部：若婦聯會不轉型政黨 將廢止其立案

2019-10-16 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



婦聯會大樓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會今天下午召開會員代表大會，討論議題中是否轉型政黨最引起關注，婦聯會主委雷倩會後率領常委說明決議狀況，她表示，會議決議婦聯會不轉型為政黨，也將成立另一社會福利團體。對此，內政部表示予以尊重，並表示，如婦聯會未於今年12月7日前轉型為政黨，將依政黨法規定廢止其立案。

內政部進一步表示，依政黨法第43條第2項規定，政治團體應於政黨法施行後2年內，也就是在今年12月7日前完成章程修正轉換為政黨，屆期未修正者將依法廢止立案。如婦聯會未依上述規定依限轉換為政黨，內政部將辦理廢止立案事宜。

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內政部指出，依政黨法第43條第3項規定，經廢止立案之政治團體應予解散，其財產之清算，依政黨法第32條規定辦理，即財產清算後如有賸餘者，其賸餘之財產歸屬國庫。但因婦聯會之財產已列為不當黨產應收歸國有，內政部將與不當黨產處理委員會研商後續財產處理事宜。