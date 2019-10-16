雷倩主導婦聯會不轉型政黨 潘維剛反對不排除提出訴訟

2019-10-16 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



潘維剛。 聯合報系資料照片／記者祁容玉攝影 分享 facebook 婦聯會今天下午召開會員代表大會做出決議，將不遵從政黨法規定在今年12月6日期限前轉型成為政黨，並要與民進黨政府抗爭到底，會員代表潘維剛質疑，婦聯會主委一方面宣稱要和黨產會訟爭到底，另一方面卻拒絕讓婦聯會轉型為政黨，而要將婦聯會解散，她將和婦聯會其他的姊妹們共同商議後，決定是否提出訴訟。

潘維剛批評，今日下午婦聯會的會議，雷倩完全不給予其他人討論的空間，而是利用主席的權位強渡關山、橫柴入灶，完全沒有絲毫的民主風範。

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潘維剛表示，將和婦聯會其他的姊妹們共同商議後，決定是否提出訴訟，以避免婦聯會這個國內歷史最悠久的婦女團體，就終結在雷倩的手上。

潘維剛指出，內政部日前發函予婦聯會，要求婦聯會轉型為政黨。依據日前的新聞指出，婦聯會所有的律師都認為婦聯會必須轉型為政黨，才能繼續和黨產會以及內政部進行法律訴訟，如果一旦被內政部廢止、解散，相關的訴訟也就無以為繼。