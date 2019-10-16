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婦聯會公民不服從 堅持公益路線

2019-10-16 20:25攝影中心 記者潘俊宏／台北即時報導

婦聯會今天下午召開會員代表大會，主委雷倩傍晚與常委們及律師群一起舉行記者會，決定對政黨法執行公民不服從，堅持走公益路線。

主委雷倩強勢主導會議，原訂五點多舉行的記者會拖到六點多才舉行，以不記名書面投票的方式決定繼續走服務社會的公益路線，不轉換為政黨。出席的律師群也表示會走法律途徑與公民不服從，雷倩認為現在凍結的資產一旦訴訟獲勝取回，將全數移作公益。

婦聯會主委雷倩（中）傍晚帶著常委們舉行記者會，表明將執行公民不服從，繼續走服務社...
婦聯會主委雷倩（中）傍晚帶著常委們舉行記者會，表明將執行公民不服從，繼續走服務社會的公益路線。記者潘俊宏／攝影
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婦聯會主委雷倩（右）傍晚帶著常委們舉行記者會，表明將執行公民不服從，繼續走服務社...
婦聯會主委雷倩（右）傍晚帶著常委們舉行記者會，表明將執行公民不服從，繼續走服務社會的公益路線。記者潘俊宏／攝影
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婦聯會主委雷倩傍晚帶著常委們舉行記者會，表明將執行公民不服從，繼續走服務社會的公...
婦聯會主委雷倩傍晚帶著常委們舉行記者會，表明將執行公民不服從，繼續走服務社會的公益路線。記者潘俊宏／攝影
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雷倩投票婦聯會
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