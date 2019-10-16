婦聯會不組黨 潘維剛批雷倩：裡應外合引清兵入關？

2019-10-16 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



圖為婦聯會總會委員潘維剛。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影 分享 facebook 因應政黨法規定，中華民國婦女聯合會今天召開會員代表大會，討論是否由政治團體轉型為政黨，但全案經會員代表投票後遭否決，不轉換為政黨。但婦聯會總會委員潘維剛晚間發出新聞稿批評，今天會議有多項違法，婦聯會主委雷倩是橫柴入灶。

潘維剛表示，婦聯會這次會議，會議通知未依法於會議前15日送達會員代表，甚至還有多位反對婦聯會解散的會員代表未收到會議通知，被雷倩掌控的秘書處免除會員代表資格，部分會員代表今日到達現場盼參與會議也遭阻擋。

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潘維剛更指控，下午婦聯會會議，雷倩完全不給其他人討論空間，利用主席權位強渡關山、橫柴入灶，完全沒有絲毫民主風範。潘強調，將和婦聯會其他會員商議後，決定是否提出訴訟，避免婦聯會這個國內歷史最悠久的婦女團體終結在雷倩手上。

潘維剛委員委任律師葉慶元表示，據婦聯會章程與人團法規定，婦聯會秘書處並沒有將會員代表除名權限，秘書處作為已違反法律規定；會員大會拒絕、不通知或未依法定期限通知會員代表參加，都屬重大違法事項，依法會導致會議及決議無效。

潘維剛表示，據日前新聞指出，婦聯會所有律師都認為婦聯會須轉型為政黨，才能繼續和黨產會與內政部法律訴訟，若一旦被內政部廢止、解散，相關訴訟也就無以為繼。

潘維剛質疑，雷倩一方面宣稱要和黨產會訟爭到底，另方面卻拒絕讓婦聯會轉型為政黨，要將婦聯會解散，看不懂雷倩葫蘆裡賣什麼藥？希望不是裡應外合，引清兵入關。