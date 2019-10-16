婦聯會決議不轉型為政黨 發起公民不服從抗爭到底

2019-10-16 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



婦聯會主委雷倩。本報資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 婦聯會今天下午召開會員代表大會做出重大決定，依「政黨法」規定，身為政治團體的婦聯會應在今年12月6日前轉換為「政黨」，否則遭到廢止立案、解散，財產亦會被清算的處分，但婦聯會員代表大會決議，即使期限到，婦聯會仍不會轉換為政黨。婦聯會主委雷倩聲稱將發起「公民不服從」行動，與違憲的惡法抗爭到底。

婦聯會指出，內政部年底若引用政黨法進行清算，台灣將有大量解散政黨和政治團體受到波及，茲事體大，不但嚴重影響人民集會結社自由的憲法權利，更會成為「國際事件」，成為笑柄，讓民主蒙羞，因此呼籲民進黨懸崖勒馬，否則婦聯會將全力奮鬥到底，絕不屈服。

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婦聯會下午會員代表大會針對今年12月6日政黨法所定轉換為政黨之期限一事，進行冗長的討論，最後經會員代表票決，以9票贊成61票反對2票廢票，決定婦聯會將堅持其愛國敬軍、服務社會之公益宗旨，不轉換為政黨。

婦聯會表示：政黨法違背人民受憲法第十四條保障的結社自由，為違憲之惡法；內政部如果年底依該法第43條大規模解散所謂「與本法規定不符」的政黨及政治團體，明顯抵觸憲法增修條文第五條對人民政治參與的保障，更是僭越國家憲政設計的擴權，會將台灣推向威權復辟的深淵。

在訴諸司法抗爭到底同時，婦聯會員代表大會另通過捐助成立「財團法人中華民國婦女聯合會新世紀基金會」，由可動用的資產中提撥1億2千萬元成立基金，維持婦聯會之精神，繼續推動婦聯會一貫之慈善福利事項。

婦聯會是從黨產會認證可以自主使用的兩億多元資金，提撥1.2億元成立新基金會，新基金會將完整保存「中華民國婦女聯合會」的全名，以防在最壞情況下延續婦聯會的精神及公益性質，且基金會董事會的組成和婦聯會常委會完全一樣，等於是「一套婦聯會、兩個招牌」。

會員代表大會同時通過「財產捐贈公益團體」案，目前凍結的資產一旦訴訟獲勝取回，將全數移作公益；並分配現有（訴訟中）財產之200億元做定向捐贈，捐贈給公益團體作為軍警消榮眷福利、社會福利、公益慈善事業、長照服務、以及婦幼及青年發展與福利事項之用。

雷倩表示，歡迎各社福團體擬具計畫向婦聯會提出申請，合於資格者將立即簽訂附條件的贈與契約，於司法訴訟勝訴後依約履行。