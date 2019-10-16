不畏懼「下台」抗議聲 蔡英文要人民再給她4年
2019-10-16 19:34
聯合報 記者凌筠婷
／彰化即時報導
總統蔡英文今天下午在彰化縣內參拜兩間宮廟，其一是最近因冠軍神帽而爆紅的埔鹽鄉順澤宮，另一間則是社頭鄉天門宮。蔡英文在抵達之前，就有警察聯誼會成員以及即將參選立委的退休警察陳志傑在會場附近舉旗吶喊抗議，但被警方擋在距離會場數十公尺外。蔡英文到達會場時受到支持民眾的熱烈歡迎，蔡英文也一一與支持者握手。
總統蔡英文在天門宮參拜後，走到廣場上向民眾致詞喊話，除了幫縣內的立委參選人陳素月、洪宗熠拉票之外，蔡英文強調，今年政府幫人民減稅，明年更是編列了400億長照預算，「把老人照顧好，年輕人就沒有後顧之憂」，且長照也可以提供工作機會，有興趣的民眾也可以成為長照服務員。除此之外，政府明年也有6百多億預算要照顧0到6歲的孩童，並計畫未來讓農民也有退休金能領。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蔡英文說，彰化是「風光大縣」，發展風電和光電等綠能，且彰化外海將要有全亞洲最大的離岸發電場，「彰化要發了」。同時，蔡英文也表達對於台灣主權和自由的堅持，並表示現在的政府團隊很認真做事，台灣的經濟正在穩定成長，已經成為亞洲四小龍之首，且因為行政院長蘇貞昌的強力手段，把非洲豬瘟擋在國境之外，讓台灣和日本成為唯二沒有受到非洲豬瘟影響的國家，並表示台灣的豬隻今年零口蹄疫，明年之後台灣的豬肉也可以開始外銷，同時今年蔡英文政府更是積極爭取國際支持，希望人民可以再給蔡英文政府四年，希望民眾明年1月11日都能出門投票，「越多人投票，越能讓國際聽見台灣人民的聲音」。
留言