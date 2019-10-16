親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

中職／桃猿三局上連3安再攻2分 4:0領先兄弟

不畏懼「下台」抗議聲 蔡英文要人民再給她4年

2019-10-16 19:34聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

總統蔡英文今天下午在彰化縣內參拜兩間宮廟，其一是最近因冠軍神帽而爆紅的埔鹽鄉順澤宮，另一間則是社頭鄉天門宮。蔡英文在抵達之前，就有警察聯誼會成員以及即將參選立委的退休警察陳志傑在會場附近舉旗吶喊抗議，但被警方擋在距離會場數十公尺外。蔡英文到達會場時受到支持民眾的熱烈歡迎，蔡英文也一一與支持者握手。

總統蔡英文在天門宮參拜後，走到廣場上向民眾致詞喊話，除了幫縣內的立委參選人陳素月、洪宗熠拉票之外，蔡英文強調，今年政府幫人民減稅，明年更是編列了400億長照預算，「把老人照顧好，年輕人就沒有後顧之憂」，且長照也可以提供工作機會，有興趣的民眾也可以成為長照服務員。除此之外，政府明年也有6百多億預算要照顧0到6歲的孩童，並計畫未來讓農民也有退休金能領。

蔡英文說，彰化是「風光大縣」，發展風電和光電等綠能，且彰化外海將要有全亞洲最大的離岸發電場，「彰化要發了」。同時，蔡英文也表達對於台灣主權和自由的堅持，並表示現在的政府團隊很認真做事，台灣的經濟正在穩定成長，已經成為亞洲四小龍之首，且因為行政院長蘇貞昌的強力手段，把非洲豬瘟擋在國境之外，讓台灣和日本成為唯二沒有受到非洲豬瘟影響的國家，並表示台灣的豬隻今年零口蹄疫，明年之後台灣的豬肉也可以開始外銷，同時今年蔡英文政府更是積極爭取國際支持，希望人民可以再給蔡英文政府四年，希望民眾明年1月11日都能出門投票，「越多人投票，越能讓國際聽見台灣人民的聲音」。

總統蔡英文今天下午至彰化縣社頭鄉天門宮參拜。記者凌筠婷／攝影
總統蔡英文今天下午至彰化縣社頭鄉天門宮參拜。記者凌筠婷／攝影
分享
總統蔡英文參拜社頭鄉天門宮後，在廟前廣場向支持民眾喊話，希望大家再給她四年。記者...
總統蔡英文參拜社頭鄉天門宮後，在廟前廣場向支持民眾喊話，希望大家再給她四年。記者凌筠婷／攝影
分享
總統蔡英文抵達社頭天門宮之前，有抗議團體在旁邊大喊「蔡英文下台」。記者凌筠婷／攝...
總統蔡英文抵達社頭天門宮之前，有抗議團體在旁邊大喊「蔡英文下台」。記者凌筠婷／攝影
分享

蔡英文非洲豬瘟長照
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

婦聯會鎖電梯不讓代表上樓 組黨派轟離譜質疑會議效力

2019-10-16 17:16

提振工具機景氣 蔡英文：不會讓廠商孤軍奮鬥

2019-10-16 17:13

忠義祠前成立客家後援會 韓國瑜預約300周年慶還要再來

2019-10-16 16:46

AIT主席莫健訪台 蘇貞昌：望美挺台作區域和平的貢獻者

2019-10-16 16:31

謝長廷很會辯 前外交官：這種人當代表還需要敵人？

2019-10-16 15:58

國發基金46億打水漂？柯志恩：這筆爛帳記蔡政府頭上

2019-10-16 15:38

原鄉千人挺韓！立委參選人章正輝：民進黨無視反同婚

2019-10-16 15:26

婦聯會轉型？會員大會交鋒

2019-10-16 15:08

婦聯會轉型政黨？ 路線之爭兩派攻防

2019-10-16 14:36

中廣追徵77億案停止執行 黨產會將提抗告

2019-10-16 14:34

婦聯會是否轉型 不會影響黨產會處分

2019-10-16 14:24

現金敬老發放飆至89億元 地方財政吃不消

2019-10-16 14:18

綠營批韓基層請益只去8區 民政局長：涵蓋8大生活圈

2019-10-16 14:12

我提合作打擊不實資訊 薛瑞福不評論

2019-10-16 13:59

莫健見蔡：反對兩岸片面改變現狀

2019-10-16 13:53

黨產會：婦聯會組黨與否 不影響不當黨產處份

2019-10-16 12:56

中廣追徵77億停止執行 黨產會：將提抗告

2019-10-16 12:51

影／立慰安婦銅像引發日本反彈？ 馬英九：我不擔心

2019-10-16 12:35

張哲揚接民眾黨秘書長 柯文哲誇：會成為台灣政治傳奇

2019-10-16 12:26

馬英九談慰安婦 再批日本政府拒不道歉

2019-10-16 11:25

現金敬老飆升至89億元 地方財政吃不消盼中央當黑臉

2019-10-16 11:22

美國防部明年專案評估我國濱海決勝、灘岸殲敵戰略

2019-10-16 10:50

台日互換黑鮪大目鮪配額 費鴻泰：政府腰桿不能打直？

2019-10-16 10:40

禁購清單遲未出爐 政院：評估影響產業界或有貿易糾紛

2019-10-16 10:08

【重磅快評】桃機新航廈難產 看蔡總統自誇四小龍之首

2019-10-16 09:16

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 09:00

賀電未獲日官方認證 孫大千：不要拿A貨魚目混珠

2019-10-16 08:28

打擊假訊息 我與美討論簽備忘錄

2019-10-16 00:21

黨產會追中廣資產 法院部分裁准停止執行

2019-10-16 00:13

東廠事件案外案…張天欽違規住官舍 花公帑換家具

2019-10-16 00:08

韓國瑜提綠營這兩人 證實進中聯辦不等於挺一國兩制

2019-10-15 22:50

韓國瑜批蔡講「中華民國台灣」 不是發自內心

2019-10-15 22:40

郭台銘：百大數位台灣只剩兩家 AI智慧島刻不容緩

2019-10-15 22:26

陳文凡訪華府 提台美簽打擊不實訊息備忘錄

2019-10-15 22:20

陳學聖逼表態？ 論文門校長難接招

2019-10-15 21:37

黃國昌領銜 「居住正義改革聯盟」明成立

2019-10-15 21:13

立委籲放寬外籍配偶家屬來台探親 外交部：研議可行性

2019-10-15 19:50

誰說權貴才能當主委 胡幼偉：請強強滾與文仙伯兩大將

2019-10-15 19:30

國慶大會真的空蕩蕩！黃暐瀚：想來來不了 想走走不掉

2019-10-15 18:58
看更多

熱門文章

700萬外送員 每2.5天1死傷 看對岸怎麼鐵腕管理

2019-10-16 08:00

外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

2019-10-15 20:47

賀電未獲日官方認證 孫大千：不要拿A貨魚目混珠

2019-10-16 08:28

【即時短評】不能只抓住庶民的心 韓國瑜贏的關鍵在這

2019-10-16 00:43

韓國瑜：我跟蔡民調非常接近 否則她不用搶中華民國的票

2019-10-15 21:38

「韓假」3個月誇張嗎？當年賴神請半套 行政資源攬牢牢

2019-10-16 09:00

F-16戰機升級嚴重延遲 衝擊戰力調度

2019-10-15 23:41

蔡英文韓國瑜差距 未來事件交易所：雙方差距只有$8

2019-10-16 10:56

韓國瑜提綠營這兩人 證實進中聯辦不等於挺一國兩制

2019-10-15 22:50

真有月入10萬元？外送員平均月薪4.2萬元 近7成全職

2019-10-16 11:00

現金敬老飆升至89億元 地方財政吃不消盼中央當黑臉

2019-10-16 11:22

兩岸如何外交休兵？韓國瑜用阿拉丁神燈來比喻

2019-10-15 22:22

民調真的贏10趴？黃暐瀚：蔡總統不必改變避談中華民國

2019-10-16 10:54

海軍新艦仍將稱「江」「海」字號 但會避免大陸地名

2019-10-16 12:48

倒數88天 韓國瑜主張蔡英文也請假參選進行公平競爭

2019-10-15 21:57

親民黨又有人跳船 林國成已於周一退黨

2019-10-16 14:04

黃國昌領銜 「居住正義改革聯盟」明成立

2019-10-15 21:13

韓國瑜副手閣揆已有名單 林濁水酸：覺悟到沒救了

2019-10-16 10:22

藍挾韓流衝刺 鬆動台南立委第二選區綠銅牆鐵壁？

2019-10-16 09:31

東廠事件案外案…張天欽違規住官舍 花公帑換家具

2019-10-16 00:08

傾聽之旅墾丁業者吐苦水 韓國瑜：當選保證把人帶進來

2019-10-16 13:21

藍要求蔡英文比照韓國瑜請假 府：沒有總統請假制度

2019-10-15 20:25

直言集／高教機搶著兌現總統支票 F-16升級擺一邊？

2019-10-15 23:55

謝長廷很會辯 前外交官：這種人當代表還需要敵人？

2019-10-16 15:58

郭台銘：百大數位台灣只剩兩家 AI智慧島刻不容緩

2019-10-15 22:26

【重磅快評】桃機新航廈難產 看蔡總統自誇四小龍之首

2019-10-16 09:16

薛瑞福訪陸談及台灣 重申美將持續供台自衛武器

2019-10-16 03:37

宋楚瑜：親民黨總統入場券是非賣品

2019-10-15 22:06

選前陳明文再爭取1億 改造嘉義吳鳳廟廣場

2019-10-16 09:00

韓國瑜走了人就散了 屏南原鄉固本會報沒開成？

2019-10-16 17:30

影／藍委：外行領導內行 台灣Pay淪為大錢坑

2019-10-16 10:58

韓粉所為？60萬人愛貓社團消失 蔡英文說話了

2019-10-16 14:03

擺明給韓國瑜自生自滅？她說國民黨有兩廢

2019-10-16 15:19

韓國瑜反駁蔡英文：她重心都在選舉 何不大方請假？

2019-10-16 11:43

國發基金46億打水漂？柯志恩：這筆爛帳記蔡政府頭上

2019-10-16 15:38

沈富雄挺韓國瑜請假參選 還提了這兩點建議...

2019-10-16 12:48

外送員樣貌大公開 最高月入18萬、最低僅2萬

2019-10-16 11:00

北市已無親民黨議員 林國成：退黨和柯文哲無關

2019-10-16 16:59

【重磅快評】郭信良何苦摃賴清德？出來混總是要還的

2019-10-16 17:32

韓國瑜請長假拚選戰 馬英九今天9字回應

2019-10-16 12:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top