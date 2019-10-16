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福岡賀電烏龍 吳敦義指示向監院舉發

2019-10-16 17:17聯合報 記者鄭媁／即時報導

台灣駐大阪辦事處福岡分處4日在年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國」稱呼台灣，但遭日方否認。國民黨中常會今通過提案，將主動向監察院舉發，請監委介入調查。

中常委李德維提案指出，我國駐日代表處福岡辦事處在國慶酒會中，公布日本首相安倍晉三恭賀我國慶賀電，隨後又展出副首相兼財務大臣麻生太郎之賀電，事後卻遭日本官方否認曾發出過此賀電。此舉不僅已造成我國外交部之誠信受損，也嚴重影響我國與日本之外交關係。

李德維說，外交賀電案不僅使我國外交體系成為國際笑話，更嚴重打擊大多數專業守份外交人員的士氣。建請國民黨持續關注此案，並建議移請監院深入調查，確實揪出外交體系中揣摩上意的害群之馬，以重拾對外交體系的信心。

國民黨發言人歐陽龍轉述，黨主席吳敦義在會中裁示，此次福岡烏龍賀電，顯示民進黨政府近來在友邦斷交事件後，急於扭轉外交無能形象，而發生公布不知來源、離譜至極的烏龍賀電案。

吳敦義指出，三年來友邦七國斷交，與主要貿易夥伴自由貿易協議推動毫無進展，而CPTPP已在去年12月正式生效施行，兩岸ECFA的10年大限明年到期，對企業重大衝擊已經是現在進行式，而蔡政府還在以來源不明賀電欺騙國人，掩蓋其外交無能，請智庫彙集相關資料，由中央派員向監察院舉發。

台灣駐大阪辦事處福岡分處4日在年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國...
台灣駐大阪辦事處福岡分處4日在年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國」稱呼台灣，但遭日方否認。圖／取自中央社、大阪辦事處福岡分處提供
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