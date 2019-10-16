婦聯會鎖電梯不讓代表上樓 組黨派轟離譜質疑會議效力

2019-10-16 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



婦聯會主委雷倩。本報資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 婦聯會下午召開會員代表大會，討論是否組黨及另成立基金會等重大議案，主委雷倩強勢主導會議，主張組黨反對雷倩的會員代表則提出強烈質疑，反雷倩派委任的律師葉慶元在臉書公布開會實況，不但砲轟把電梯鎖住不讓會員代表上樓，行為離譜，同時也質疑會員代表大會的效力，會議未結束，雙方已隔空展開交火。

針對婦聯會下午的會員代表大會，葉慶元提出4點質疑，包括：1. 通知沒發給部分不支持自己的會員代表；2. 把部分不支持自己的會員代表片面除名；3. 會員代表到場還拒絕讓會員代表進入；4. 把電梯鎖住不讓會員代表上樓。

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葉慶元在臉書質疑，有沒有這麼離譜的主任委員？他並質問，會員代表大會之效力？