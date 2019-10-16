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提振工具機景氣 蔡英文：不會讓廠商孤軍奮鬥

2019-10-16 17:13聯合報 記者黃寅／台中即時報導

工具機產業景氣不佳，今年1至9月出口總額較去年同期減少14.2%，業者期盼給予協助。蔡英文總統下午參加台灣區工具機暨零組件工業同業公會時提出三方面的提振景氣方案，並說不會讓廠商們孤軍奮鬥。

蔡英文提出的方案是：

一、資金融通方面：對新的投資，政府有投資抵減、融資優惠等協助，舊的貸款也會請經濟部搭建平台、建立窗口，把產業公會和銀行公會連結起來，隨時溝通解決問題。

二、擴大訂單方面：經過盤點，台商投資預計帶來194億元需求，加上公部門汰舊換新設備的計畫有32億元，可以帶來226億元的商機。

三、固本轉型方面：轉型留才與中長期培育一樣重要，政府可以投入資源支持產業的職場再訓練、相關的技術研發和中長期人才培育，讓產業基礎更穩固，未來才能夠先蹲後跳。

對於整體工具機景氣，上銀集團總裁卓永財說，台商回台等商機尚需要時間發酵，景氣預計要到明年第一或第二季才會落底；因個別公司層次和市場不同，對政府的協助感受也不一樣，政府很難對個別廠商解決問題，但政策對全面性是有幫助的。

他也預測，年底可能會有一些競爭力較差的低端工具機廠會可能會撐不下去，而未來的商機是給準備好的人。

蔡英文總統（中）下午參加台灣區工具機暨零組件工業同業公會時提出三方面的提振景氣方...
蔡英文總統（中）下午參加台灣區工具機暨零組件工業同業公會時提出三方面的提振景氣方案，並說不會讓廠商們孤軍奮鬥。記者黃寅／攝影
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蔡英文總統（後右）下午參加台灣區工具機暨零組件工業同業公會時提出三方面的提振景氣...
蔡英文總統（後右）下午參加台灣區工具機暨零組件工業同業公會時提出三方面的提振景氣方案，並說不會讓廠商們孤軍奮鬥。記者黃寅／攝影
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