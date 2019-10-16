忠義祠前成立客家後援會 韓國瑜預約300周年慶還要再來

2019-10-16 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今起展開全台傾聽之旅，連掃屏東20個站點，今天下午在六堆忠義祠成立客家後援會，由前萬巒鄉長林昌德擔任後援會總會長，韓國瑜說，客家最高的神聖精神就是忠義，2021年就是客家六堆忠義祠300年，屆時他一定來參加；韓國瑜雖未挑明自己會以什麼身分參加，但催票意味濃厚。

韓國瑜今天到六堆客家忠義祠，受到支持者熱烈歡迎，「韓總統」呼聲不絕於耳，今年初立法院前院長王金平也曾在這裡成立王金平之友會，當時包括忠義祠主委藍群傑、前萬巒鄉長林昌德、縣議員李世淦等人也都出席，如今韓國瑜來，藍營的客家支持者再度集結力挺，李世淦不諱言，都是同黨同志，一定要力挺到底。

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韓國瑜表示，明年的總統大選是中華民國生死保衛戰，國家處境風雨飄搖，他呼籲選民拋開黨派色彩冷靜去想，蔡英文執政後，外交一塌糊塗、南向政策一敗塗地、兩岸關係急速冷凍，還有經濟一片蕭條，讓人害怕自己及下一代要怎麼辦？