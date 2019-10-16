AIT主席莫健訪台 蘇貞昌：望美挺台作區域和平的貢獻者

2019-10-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）與AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪台，今下午與行政院長蘇貞昌見面。蘇貞昌表示，非常感謝莫健在增進台美關係上的貢獻，也感謝他在蔡英文總統出訪兩次過境美國時，給予總統協助。蘇指出，希望台灣能夠繼續在區域和平等方面做一個有意義的貢獻者，也希望美國繼續支持台灣在這一方面的發展。

莫健近日訪台，今下午與蘇貞昌在行政院會面，蘇分別致贈莫健「台客藍−蒸桃喜」杯具，以及唐默迪「台客藍－藍衫客」杯具。

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蘇貞昌在致詞時表示，他在今年農曆年前與AIT處長酈英傑見面，希望增進台美雙邊關係，最近看到雙方單位一起努力，美國國會陸續通過挺台相關法案，美國政府也同意對台軍售，讓台灣增強自我防衛的能力，他非常感謝莫健的努力，加強雙邊互信，也感謝美國在履行對台六項保證上的作為。

蘇貞昌並表示，希望台灣能夠繼續，在國際空間，在各個方面，同時在區域和平等，都能做一個非常有意義的貢獻者，也希望美國能夠繼續支持台灣在這一方面的發展。

莫健則表示，台美之間有共同的價值與利益，而兩邊會一起追求共同的利益。他並表示，蘇提到台美之間關係的增進，在接下來一年也會繼續。