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謝長廷很會辯 前外交官：這種人當代表還需要敵人？

2019-10-16 15:58聯合報 記者林文義／台北即時報導

駐日代表謝長廷。本報資料照片
駐日代表謝長廷。本報資料照片
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駐日代表謝長廷批評台灣媒體將福岡分處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，「真是自虐之極！」；前外交官介文汲在臉書評論，指福岡賀函烏龍案，首相府說沒發賀函，是顧及與台灣的友誼，要是說賀函是假的，那就是完全不給台灣留顏面了。這就是外交，始終記得留一點餘地，不把門關死。

介文汲說，謝長廷從日方沒說賀函是假的說起，ㄧ直硬拗到賀函係金ㄟ，還加碼說，真正急的是中方，搞得質疑他的人彷彿都有老共幫凶之嫌，甚至說國內媒體是在自虐。這是在打官司，這不是在辦外交，這是自己在傷口上繼續灑鹽的愚蠢作法。

介文汲指出，謝長廷不但好辯也真的很會辯，但為何他辯才發揮的對象都是自己國人而不是日本人，為何從不見他為臺灣人拒吃核食、釣魚台台是我們的、如何消弭每年260億美元的對日貿易逆差發揮他的辯才，為付他薪水的台灣人義無反顧地辯護到底呢？

就外交官而言，謝長廷搞不清楚他代表的是那個國家，就律師專業而言，謝長廷忘了誰是他的當事人，忘了是誰付給他辯護費的。有這種人在當代表，我們國家還需要敵人嗎？

謝長廷福岡
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