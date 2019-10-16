國發基金46億打水漂？柯志恩：這筆爛帳記蔡政府頭上

2019-10-16 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



鏡周刊報導「一年連踩3大地雷，國發基金逾46億恐打水漂」，直指國發基金投資的問題公司東貝、寶德以及如興，不是財務吃緊，就是遭調查局搜索，國發基金昨晚間發布新聞稿強調投資評估審議程序完備，且企業創新轉型並非一蹴可幾，希望各界共同努力。藍委柯志恩痛批46億元讓蔡政府打水漂！

柯志恩在臉書痛批，說看到這種新聞，怎不令人生氣！國發基金如此慘賠，蔡政府都沒人負責嗎？蔡政府2016年上台，就匡列1千億元做為產創轉型基金，宣稱要扮演投資點火角色，引導民間資金共同投資，協助國內企業創新轉型。立意雖好，但請問民間公司如過江之鯽，國發基金的審核標準為何？由誰決定？決策如何做出？有無政治介入與關說壓力？

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柯志恩說，這些出事的案子過去就被質疑國發基金為何投資，例如，媒體報導，2017年1月蔡總統出訪尼加拉瓜時去參觀如興廠房，該公司董事長送了六條牛仔布所做的狗領巾給小英，5個月後國發基金宣布要投資如興。雖然如興否認投資與政治有關，但如今出事後怎不令人懷疑，當時審查時是否上面交辦？或有無有力人士牽線？這些踩地雷的投資由誰拍板定案，蔡政府不該清楚交代嗎？

去年8月國發會主委陳美伶說「千億產創基金盼一年花完」，這句話讓人驚嚇破表，一千億不是一千萬，當官的花錢不手軟，但出事了誰負責？尤其有無涉及舞弊？或以投資之名行掏空之實？是主委天真當散財童子，還是欠缺專業所以盲目投資？不管原因為何，這樣的國發會主委真該下台謝罪！

柯志恩更指出，陳美伶剛接任主委時，就跌破眾人眼鏡，到立法院備詢時居然聽不懂TPP，也搞不清楚ASEAN，連經濟系大一學生的基本常識都不如，如何執掌攸關國家發展的「小內閣」？她之所以擔任如此重要職務，只因是賴清德的人馬，因為政治考量而非專業與能力考量，完全符合蔡總統的用人標準—唯親、唯私、唯黨派！這樣的執政團隊，如何讓人有期待？