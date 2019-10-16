原鄉千人挺韓！立委參選人章正輝：民進黨無視反同婚

2019-10-16 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



高雄市長韓國瑜今天展開競選行程，直搗總統故鄉屏東，下午前往來義鄉向原住民支持者喊話，並為山地原住民立委候選人章正輝造勢，現場湧進近千名支持者。韓國瑜表示當選總統後，會就經濟、教育、醫療、建設4等個面向為族人打拼；而章正輝痛斥民進黨無視七百萬反同婚，毀壞家族倫理，呼籲大家用選票拉民進黨下架。

韓國瑜表示，原住民的熱情是無價之寶，但特別擔心部落的經濟、教育、醫療、建設。另外，韓談論立委對原住民的重要性時表示，江湖有3把刀，閹豬刀、剃頭刀、檳榔刀；而立委也有3把刀，預算刀、法案刀、質詢刀，如果沒有支持敢大聲講話的候選人就會吃大虧。

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韓也痛批過去三年半，給民進黨完全執政，但人民的日子過的不好，呼籲長期支持民進黨的綠軍朋友要清醒，強調民進黨不是台灣人的爸爸，國民黨也不是台灣人的爸爸，人民才是政黨的爸爸。在政治層面我們一無所有，但我們手上有一張選票，將會決定中華民國的命運，台灣人民的幸福、後代子孫的未來，希望民眾支持韓國瑜、支持章正輝。