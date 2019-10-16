綠營批韓基層請益只去8區 民政局長：涵蓋8大生活圈

2019-10-16 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



民進黨籍高雄市議員黃文益今天就高雄市長韓國瑜的請益之旅表示，全市38行政區，韓國瑜只跑了8區，其他行政區難道不重要嗎？規畫請益之旅的高雄市民政局長曹桓榮表示，8區涵蓋高雄市重要生活圈，原住民部落在夜宿時走訪過，3位副市長、祕書長分到各區與地方進行座談，更重要的是市長、副市長、祕書長等與地方座談時地方反映的問題，研考會全部列管追蹤，各相關局處會全力解決。

曹桓榮說，韓國瑜的請益之旅到過苓雅、旗山、林園、三民、前鎮、岡山、左營及鳳山，這8區關係了8個重要的生活圈，請益時也都關注生活圈的問題；韓國瑜到原住民部落夜宿，傾聽關心的不只單一個原鄉部落的生活狀況，是3個原鄉部落居民遇到的難題。

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曹桓榮表示，據他了解，韓國瑜之前的市長，基層有活動時會去參加，並未像韓國瑜一樣到基層請益、規畫基層座談。