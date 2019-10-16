親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

敘利亞大混戰！土耳其入侵部隊近距恫嚇駐敘美軍

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

中廣追徵77億停止執行 黨產會：將提抗告

2019-10-16 12:51聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

不當黨產委員會追繳中廣公司已移轉或出售的29筆土地，共77億元價款，中廣聲請停止執行，日前台北高等行政法院部分裁准。不當黨產處理委員會表示，這次的法院裁決，顯未善盡調查程序，黨產會將提起抗告。中廣則表示，黨產會追討錯對象。

黨產會表示，有鑑於北高行在這次案件審理中，未開庭審理，也未依據行政訴訟法第116條之規定徵詢本會意見，即率爾裁定部分停止執行，顯未善盡調查程序，本會將提起抗告。黨產會提到，臺北高等行政法院14日裁定中廣案處分部分停止執行，其中第三項命中國廣播公司不當取得土地、建物30日內移轉國有、及第四項追徵中廣公司不當得利77.3億元停止執行；第一項認定中國廣播公司為中國國民黨附隨組織及第二項認定其不當取得財產的部分仍維持效力。

黨產會認定中廣為國民黨的附隨組織、中廣名下財產為不當取得黨產，命中廣名下的民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共十三筆土地移轉國有，同時追徵中廣已移轉或出售的廿九筆土地，一共七十七億元價款，台北高等行政法院日前判決部分裁准停止執行。

法院裁准理由提到，若依黨產會處分執行土地移轉國有及追徵七十七億元價款，會對中廣造成嚴重影響，停止執行對公益並無重大影響，因此准許依中廣所請，停止執行。裁准停止執行的部分為土地移轉國有及追徵七十七億元價款部分，至於中廣為國民黨附隨組織、中廣名下財產為不當取得的處分，則否准聲請，可抗吿。

法院認為，黨產會處分已認定這些資產為中廣不當取得的財產，依法中廣無有正當理由、未經黨產會同意，不得自由處分這些財產，已足以確保日後若黨產會在本案訴訟勝訴後，中廣移轉返還或追徵財產的效果，也能避免中廣脫產。中廣認為黨產會的處分執行後，將造成難以回復的損害，日前向法院聲請於行政救濟程序，終局確定前停止執行。

不當黨產委員會追繳中廣公司已移轉或出售的29筆土地，共77億元價款，中廣聲請停止...
不當黨產委員會追繳中廣公司已移轉或出售的29筆土地，共77億元價款，中廣聲請停止執行，台北高等行政法院部分裁准。圖／聯合報系資料照片
分享

黨產會中廣國民黨
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

賀電未獲日官方認證 孫大千：不要拿A貨魚目混珠

2019-10-16 08:28

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 09:00

黨產會：婦聯會組黨與否 不影響不當黨產處份

2019-10-16 12:56

拒柯文哲民眾黨不分區 林洲民：不棄居住正義

2019-10-16 12:48

影／立慰安婦銅像引發日本反彈？ 馬英九：我不擔心

2019-10-16 12:35

張哲揚接民眾黨秘書長 柯文哲誇：會成為台灣政治傳奇

2019-10-16 12:26

馬英九談慰安婦 再批日本政府拒不道歉

2019-10-16 11:25

現金敬老飆升至89億元 地方財政吃不消盼中央當黑臉

2019-10-16 11:22

美國防部明年專案評估我國濱海決勝、灘岸殲敵戰略

2019-10-16 10:50

台日互換黑鮪大目鮪配額 費鴻泰：政府腰桿不能打直？

2019-10-16 10:40

禁購清單遲未出爐 政院：評估影響產業界或有貿易糾紛

2019-10-16 10:08

【重磅快評】桃機新航廈難產 看蔡總統自誇四小龍之首

2019-10-16 09:16

打擊假訊息 我與美討論簽備忘錄

2019-10-16 00:21

黨產會追中廣資產 法院部分裁准停止執行

2019-10-16 00:13

東廠事件案外案…張天欽違規住官舍 花公帑換家具

2019-10-16 00:08

韓國瑜提綠營這兩人 證實進中聯辦不等於挺一國兩制

2019-10-15 22:50

韓國瑜批蔡講「中華民國台灣」 不是發自內心

2019-10-15 22:40

郭台銘：百大數位台灣只剩兩家 AI智慧島刻不容緩

2019-10-15 22:26

陳文凡訪華府 提台美簽打擊不實訊息備忘錄

2019-10-15 22:20

陳學聖逼表態？ 論文門校長難接招

2019-10-15 21:37

黃國昌領銜 「居住正義改革聯盟」明成立

2019-10-15 21:13

立委籲放寬外籍配偶家屬來台探親 外交部：研議可行性

2019-10-15 19:50

誰說權貴才能當主委 胡幼偉：請強強滾與文仙伯兩大將

2019-10-15 19:30

國慶大會真的空蕩蕩！黃暐瀚：想來來不了 想走走不掉

2019-10-15 18:58

33公務員酒駕考績仍甲等 徐永明要政院表態不得甲等

2019-10-15 17:52

里長領薪有譜？徐國勇：視里長為地方政府「派駐機關」

2019-10-15 17:16

影／大巨蛋都審過關 藍綠議員齊轟放水 柯：已審7次了

2019-10-15 17:09

政院「美化」新南向預算 補齊1.8億元差額

2019-10-15 16:51

【重磅快評】如果張天欽的東廠沒被踢爆....

2019-10-15 15:55

台日鮪魚配額互換 藍黨團批價值不對等

2019-10-15 14:16

張天欽違規使用官舍、添購家具 監院請促轉會改進

2019-10-15 13:54

蔡英文論文門有兩道題 他說蔡顯然吹牛之詞在這裡

2019-10-15 13:47

【重磅快評】謝長廷的「自娛」外交

2019-10-15 13:47

影／藍委敬告蔡政府勿互換鮪魚品種 否則追究責任

2019-10-15 13:44

綠控要校長對總統論文表態是勒索 藍：就事論事

2019-10-15 13:11

蔡英文學歷搬上立院 蔡批陳學聖：錯誤場合問錯問題

2019-10-15 13:01

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

黃捷爸爸是韓粉？黃捷：請大家一起打擊假訊息

2019-10-15 12:40

國慶賀電烏龍 孫大千：逼全民扮名偵探柯南找真相

2019-10-15 12:04
看更多

熱門文章

700萬外送員 每2.5天1死傷 看對岸怎麼鐵腕管理

2019-10-16 08:00

國慶大會真的空蕩蕩！黃暐瀚：想來來不了 想走走不掉

2019-10-15 18:58

外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

2019-10-15 20:47

Foodpanda機車外送員 在蘆洲擦撞車禍受傷

2019-10-15 13:56

【重磅快評】為讓勇鷹即時亮相 坐視第一線F-16不足？

2019-10-15 18:28

「韓假」3個月誇張嗎？當年賴神請半套 行政資源攬牢牢

2019-10-16 09:00

【即時短評】不能只抓住庶民的心 韓國瑜贏的關鍵在這

2019-10-16 00:43

【重磅快評】謝長廷的「自娛」外交

2019-10-15 13:47

韓國瑜：我跟蔡民調非常接近 否則她不用搶中華民國的票

2019-10-15 21:38

賀電未獲日官方認證 孫大千：不要拿A貨魚目混珠

2019-10-16 08:28

F-16戰機升級嚴重延遲 衝擊戰力調度

2019-10-15 23:41

獨／美食平台「戶戶送」籌設中卻送貨 不排除開罰百萬

2019-10-15 14:09

韓國瑜提綠營這兩人 證實進中聯辦不等於挺一國兩制

2019-10-15 22:50

蔡英文韓國瑜差距 未來事件交易所：雙方差距只有$8

2019-10-16 10:56

里長領薪有譜？徐國勇：視里長為地方政府「派駐機關」

2019-10-15 17:16

台灣民眾黨確定台南推立委人選 顏耀星披掛上陣

2019-10-15 19:08

韓國瑜直搗小英故鄉！行程多變動引地方熱議

2019-10-15 16:36

真有月入10萬元？外送員平均月薪4.2萬元 近7成全職

2019-10-16 11:00

台灣民眾黨第二波提名 移民署專員陳允萍台東披掛上陣

2019-10-15 18:50

兩岸如何外交休兵？韓國瑜用阿拉丁神燈來比喻

2019-10-15 22:22

國民黨：尊重郭台銘幫站台 反對者非真韓粉

2019-10-15 18:00

蔡英文論文門有兩道題 他說蔡顯然吹牛之詞在這裡

2019-10-15 13:47

【重磅快評】如果張天欽的東廠沒被踢爆....

2019-10-15 15:55

倒數88天 韓國瑜主張蔡英文也請假參選進行公平競爭

2019-10-15 21:57

韓國瑜副手閣揆已有名單 林濁水酸：覺悟到沒救了

2019-10-16 10:22

東廠事件案外案…張天欽違規住官舍 花公帑換家具

2019-10-16 00:08

民調真的贏10趴？黃暐瀚：蔡總統不必改變避談中華民國

2019-10-16 10:54

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

2019-10-15 17:43

直言集／高教機搶著兌現總統支票 F-16升級擺一邊？

2019-10-15 23:55

藍要求蔡英文比照韓國瑜請假 府：沒有總統請假制度

2019-10-15 20:25

郭台銘：百大數位台灣只剩兩家 AI智慧島刻不容緩

2019-10-15 22:26

民眾黨美女發言人被指涉仟和億 楊寶楨：有心人抹紅

2019-10-15 15:49

韓國瑜請假以無薪假為主 有薪資部分全捐出

2019-10-15 15:03

藍挾韓流衝刺 鬆動台南立委第二選區綠銅牆鐵壁？

2019-10-16 09:31

黃國昌領銜 「居住正義改革聯盟」明成立

2019-10-15 21:13

宋楚瑜：親民黨總統入場券是非賣品

2019-10-15 22:06

藍營籲小英請假參選 陳致中：「總統」是小英本職

2019-10-15 19:19

薛瑞福訪陸談及台灣 重申美將持續供台自衛武器

2019-10-16 03:37

韓國瑜來了！全台傾聽之旅明從屏東出發

2019-10-15 14:00

33公務員酒駕考績仍甲等 徐永明要政院表態不得甲等

2019-10-15 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top