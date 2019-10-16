中廣追徵77億停止執行 黨產會：將提抗告

2019-10-16 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



不當黨產委員會追繳中廣公司已移轉或出售的29筆土地，共77億元價款，中廣聲請停止執行，日前台北高等行政法院部分裁准。不當黨產處理委員會表示，這次的法院裁決，顯未善盡調查程序，黨產會將提起抗告。中廣則表示，黨產會追討錯對象。

黨產會表示，有鑑於北高行在這次案件審理中，未開庭審理，也未依據行政訴訟法第116條之規定徵詢本會意見，即率爾裁定部分停止執行，顯未善盡調查程序，本會將提起抗告。黨產會提到，臺北高等行政法院14日裁定中廣案處分部分停止執行，其中第三項命中國廣播公司不當取得土地、建物30日內移轉國有、及第四項追徵中廣公司不當得利77.3億元停止執行；第一項認定中國廣播公司為中國國民黨附隨組織及第二項認定其不當取得財產的部分仍維持效力。

黨產會認定中廣為國民黨的附隨組織、中廣名下財產為不當取得黨產，命中廣名下的民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共十三筆土地移轉國有，同時追徵中廣已移轉或出售的廿九筆土地，一共七十七億元價款，台北高等行政法院日前判決部分裁准停止執行。

法院裁准理由提到，若依黨產會處分執行土地移轉國有及追徵七十七億元價款，會對中廣造成嚴重影響，停止執行對公益並無重大影響，因此准許依中廣所請，停止執行。裁准停止執行的部分為土地移轉國有及追徵七十七億元價款部分，至於中廣為國民黨附隨組織、中廣名下財產為不當取得的處分，則否准聲請，可抗吿。