拒柯文哲民眾黨不分區 林洲民：不棄居住正義

2019-10-16 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



台北市都發局前局長林洲民婉拒列民眾黨不分區立委，今天與時代力量立委黃國昌共組「居住正義改革聯盟」，是否棄柯(柯文哲)投黃(黃國昌)？林洲民說，他從頭到尾不棄居住正義，不要說黃國昌，柯文哲邀請他參加居住正義論壇，也會參加，這是普世價值。民眾黨中評委、台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚認為，最近民調民眾黨支持度還不錯，時代力量自然有危機感，時力力求加分，大家就政策各自表述，政黨票由選民自己決定要投誰。

2020大選倒數，時代力量與民眾黨競合備受關注，黃國昌與前柯市府官員林洲民、房市專家Sway、居住正義協會理事長黃益中、北市議員邱威傑等共組居住正義改革聯盟，提出居住正義包括實價登錄2.0、提高囤房稅等訴求，由於林洲民加入黃國昌的居住正義聯盟，卻婉拒列民眾黨不分區，引發棄柯投黃聯想，林表示，居住正義是他是最重要的普世價值，若民眾黨主席柯文哲邀請他參加居住正義論壇，他也會參加。

民眾黨中評委、台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚表示，2020大選第三勢力的時力與民眾黨搶政黨票，尤其時力自從林昶佐與洪慈庸出走後，需要修補形象，第三勢力關注居住正義議題是好事，都可以各自表述，甚至未來針對特定議題，也可以對話。