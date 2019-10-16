影／立慰安婦銅像引發日本反彈？ 馬英九：我不擔心

2019-10-16 12:35 攝影中心 記者 攝影中心 記者 杜建重 ／台北即時報導



前總統馬英九上午前往東吳大學，以「關心慰安婦的時代意義」為題發表演說，向學生闡述慰安婦的歷史背景，告訴學生有關慰安婦的賠償，到現在為止日本政府做了多少。

馬英九說，四年前，也就是抗戰勝利70週年的時候，日本首相安倍晉三曾經發表演說表示：「他承認日本對亞洲國家的侵略跟殖民，也表示歉意」，但是一提到有關慰安婦的時候，安倍的談話就沒有這麼爽快了。安倍說：「大戰當中有許多的婦女，他們的尊嚴跟榮譽受到嚴重的侵害」，馬英九說，當時安倍只提「我們會牢記在心」，但並沒有道歉，而這也讓在場人士感到很失望。

馬英九提到，安倍到現在都還沒有去靖國神社，最大的原因就是因為當年的戰犯都在靖國神社，包括安倍的外祖父和南京大屠殺的元兇，全在靖國神社安葬，安倍沒有去靖國神社參拜，就是因為擔心引起東南亞其他國家的反彈。

馬英九指出，去年8月14日在台南設立的第一個慰安婦銅像，自己曾被日本記者問到：「你們樹立了銅像難道不擔心影響台灣和日本之間的關係嗎？」