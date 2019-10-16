張哲揚接民眾黨秘書長 柯文哲誇：會成為台灣政治傳奇

2019-10-16 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市政府今上午舉辦秘書長兼秘書處長交接典禮，秘書長張哲揚退休，轉任台灣民眾黨的秘書長，新任秘書長則由副秘書長薛春明升任。台北市長柯文哲笑說，從來沒有公務員去當黨的秘書長，「這會變成台灣政治上的傳奇」。

柯文哲說，張哲揚做事認真仔細、可靠，如今屆齡退休，就拜託張哲揚到民眾黨當秘書長，希望借重他認真負責、凡事追求完美的個性，繼續到民眾黨努力。

柯文哲表示，之所以找薛春明接任秘書長，是叫做「論功行賞」，因為薛春明過去在世大運期間，負責世大運所有場館，包括選手村、新聞中心等，這是一個龐大工程，也是台灣工程史上的奇蹟，全部準時完工，還通過國際大專體總的認證，也沒有追加預算，甚至還有結餘23.78億元。

柯文哲強調，就是論功行賞，誰幹得好，就誰升上去，相信薛秘書長會秉持過去一絲不苟，凡是使命必達。

張哲揚則開玩笑說，能夠從柯市長手中「退休」覺得很光榮，因為大家都說柯文哲是「酷吏」，很高興自己可以從酷吏手下生存。

張哲揚也說，台北市政府是全台灣，文官素質最高的地方，只要政策明確、敢負責，公務人員對於長官的要求一定可以做得到，薛春明的工作能力比自己好，相信整個台北市政府的業務會更好。