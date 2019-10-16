馬英九談慰安婦 再批日本政府拒不道歉

2019-10-16 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



東吳大學嚴家淦法學講座邀前總統馬英九演講「關心慰安婦的時代意義」。記者潘乃欣／攝影 分享 facebook

東吳大學嚴家淦法學講座今天上午邀前總統馬英九演講「關心慰安婦的時代意義」。馬英九表示，他關心慰安婦議題20年，台灣目前僅存2名慰安婦，都是花蓮原住民。日本仍不道歉，和德國的作為差異很大。

馬英九說，1939年德軍轟炸波蘭維隆小鎮，是二次世界大戰開端。今年9月1日適逢二戰開打80周年，德國總統赴波蘭道歉，聯合報有報導當時的新聞。德國也曾建議日本學習，並說這樣和鄰邦的關係會比較好，不過日本人不接納。

馬英九說，台灣在二戰受害的慰安婦至少1200人。有學者統計，慰安婦每天接客10至100次，存活率僅二成到二成五。日本首相安倍晉三日前在二戰抗戰勝利70周年的活動上，卻只說「大戰中有許多婦女的尊嚴受到損害，我們牢記在心」，沒有道歉。

馬英九也表示，台南設立慰安婦銅像，他今年8月出席慰安婦紀念日活動時，有日本記者問他：「馬先生，你們樹立這個銅像，不擔心影響台灣的日本的關係嗎？」

馬英九說，他認為雙方關係很重要，「人道、人權難道不重要嗎？」況且慰安婦銅像很多，韓國至少80座，美國的洛杉磯、底特律也有，最近中國大陸也成立慰安婦歷史博物館。

馬英九說，新課綱有高中歷史課本說慰安婦是自願的，他勸學生不要這樣認為，以免台灣被認為是不文明的國家。會出現「自願」的誤解，是因日軍當時請各個地方政府徵召，說辭是到南洋服務收入更好，吸引婦女投入，她們去了才知道是做那樣的工作。

馬英九說，慰安婦已被國際認為是性奴隸，這樣的性暴力涉及戰爭罪。慰安婦是現在進行式，相關的迫害還在發生，應持續關心。他舉例，1971年巴基斯坦統治孟加拉時，強暴孟加拉20萬名婦女。去年諾貝爾和平獎得主娜迪雅．穆拉德出版「倖存的女孩」，講述的也是她被伊斯蘭國俘虜做為性奴的經歷。