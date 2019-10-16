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現金敬老飆升至89億元 地方財政吃不消盼中央當黑臉

2019-10-16 11:22聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

全台「現金敬老」比例居高不下，監委今公布調查報告指出，各地方政府發放中央法定以外老人福利現金給付之態樣多達20種名目，核發金額更從100年的48億元遽增至107年的89億元，增幅達8成之多，成為沉重的支出項目，因此有地方縣市代表在約詢時透露，希望有人來做黑臉，因為民意高漲，他們也要選舉，建議由中央主管機關訂定統一的發放標準。

監察院副院長孫大川與監委江綺雯今公布各地現金敬老的調查報告，江綺雯指出，不是對長輩有意見，而是討論地方財務妥適性如何處理，因地方政府財政狀況普遍欠佳，每年仍持續發放重陽敬老禮金、老人慰助金、老年三節慰問金等地方政府自行開辦發放之各類中央法定以外老人福利現金給付，該項支出核發金額更從100年的48億元，遽增至107年的89億元，增幅達8成之多。

除了特殊節日的敬老金外，報告也點出部分縣市每月固定發放的敬老金，其中新竹市「安老津貼」滿百歲者每月8000元居全台之冠；金門縣則有「歷經戰地軍管時期老人慰助金」，依年齡級距每月分別為4000元、5000元及7000元。

根據調查報告顯示，各地方政府核發金額占社政單位社福支出的比重，107年已超過1成者包括桃園市、新竹縣、澎湖縣、新竹市及連江縣等5縣市，其中新竹市占比更超過4成；若看得更細，從核發金額占地方社政單位老人福利經費的比重來看，107年占比已逾3成者包括桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣等7縣市；其中新竹市及連江縣所占比重甚至高達6成以上

江綺雯說，調查下來，僅有台北市、新竹縣、彰化縣有納入排富機制；排除重複領取的縣市也僅有新竹縣、新竹市、基隆市，雖然主計總處對現金敬老曾發函請地方檢討改進，並列為社福績效考核加重扣分的項目，最終再依評分結果，增、減一般性社會福利補助款，甚至將減幅上調至1000萬元，仍無法有效發揮導正的功能。

江綺雯表示，調查過程，有縣市代表趁約詢時表達希望有人來做黑臉，因為民意高漲，他們也要選舉，建議由中央主管機關訂定統一的發放標準；衛福部則表示，將自109年度起修正考核指標，地方政府以自治條例發放之現金給付納入審核項目，並要求應逐年減少編列。

監察院則建議行政院應度促所屬積極研議有效改善政策，並要衛福部部分則要檢討連江縣使用公益彩券盈餘用以現金敬老。

監委江綺雯。記者賴于榛／攝影
監委江綺雯。記者賴于榛／攝影
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監察院副院長孫大川與監委江綺雯今公布各地現金敬老的調查報告。記者賴于榛／攝影
監察院副院長孫大川與監委江綺雯今公布各地現金敬老的調查報告。記者賴于榛／攝影
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