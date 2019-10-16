影／藍委：外行領導內行 台灣Pay淪為大錢坑

2019-10-16 10:58 攝影中心 記者 攝影中心 記者 林俊良 ／台北即時報導



國民黨立委許毓仁上午在立法院國民黨團舉行記者會表示，目前linepay全台使用人數有173萬，但財金公司主導的台灣pay卻僅有8萬多的使用者，市佔率也不到5％。許毓仁強調，目前台灣pay根本沒市佔率，變成一個四不像。