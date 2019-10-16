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立委陳學聖呼籲訂科技教育器材規範 以保師生安全

2019-10-16 10:43攝影中心 記者曾吉松／即時報導

立委陳學聖上午舉行「科技教育與創客教育的教具安全問題—只要創意不要創傷」記者會，表示多數教學用電子零件製造生產來源不明，原料性質不知，乃至導電後穩定性和安全性完全未經檢驗，而且目前沒有任何檢驗標準，希望政府單位研議出「科技教育器材標準」規範，以妥善保障教師與學生之安全及健康。

立委陳學聖上午舉行「科技教育與創客教育的教具安全問題—只要創意不要創傷」記者會。...
立委陳學聖上午舉行「科技教育與創客教育的教具安全問題—只要創意不要創傷」記者會。記者曾吉松／攝影
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