台日互換黑鮪大目鮪配額 費鴻泰：政府腰桿不能打直？

2019-10-16 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



國民黨立委費鴻泰(左一)。圖／費鴻泰提供 分享 facebook

中西太平洋漁業委員（ＷＣＰＦＣ）9月召開北方次委員會，傳出我國與日本雙方將互換部分黑鮪魚與大目鮪的配額量。對此，國民黨立委費鴻泰指出，他正告蔡政府，「我們對日本已經太卑微了」，能不能讓我們中華民國腰桿打直一點？

費鴻泰指出，蔡英文政府以要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）為理由，要降低海關稅則，表面上是為了一個邦交國要降低進口稅。「但是，將細目一打開，整個稅，我們讓了2億元，反觀對中南美國家僅讓利300萬元，其他全部都是讓利給日本！」尤其是針對南投許多農民種植的山藥，更是大幅地讓步。對我國菸酒公司好不容易培養出來的清酒市場，也是大幅的讓步。

費鴻泰說，美其名是可以加入CPTPP，但他要質問蔡政府：「請問我們降稅了，日本有感激我們一句話嗎？」答案是沒有。而且清酒降稅截至9月底，價格也沒有調降。這次用黑鮪魚換大目鮪，讓人感覺到，就真的是拿黃金換白銀。

費鴻泰表示， 蔡英文口中的「這個政府」，其實就是日本政府的兒皇帝。蔡政府一次次對日本退讓，說是會換到對CPTPP的誠意，讓日本對我國有誠意。可是山藥、清酒至少到九月底前的資料，完全沒有對我國的消費者有回饋。日本人也沒有說一聲謝謝，這樣喪權辱國的蔡政府，漁民可以忍受嗎？農民可以忍受嗎？全國老百姓還可以坐視嗎？