禁購清單遲未出爐 政院：評估影響產業界或有貿易糾紛
行政院4月份公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，可禁止使用清單遲遲未出爐，秘書長李孟諺今表示，一直朝這方向研擬中，但也有評估過對產業界影響或是相關貿易糾紛，還在評估當中，而就政院掌握，全球有12個國家也仍在評估中，包含日本、加拿大、英國、法國等，目前19個國家不予禁止、5國禁止，這些都會納入政院最後階段評估的機制。
立法院內政委員會今審查行政院院本部明年度總預算，李孟諺與行政院發言人Kolas Yotaka等人都出席備詢。
立委劉世芳指出，政院4月份公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，禁止清單卻還沒有出爐是否遇上什麼狀況，而目前台灣大學、中山大學等都有海康威視的監視器，台中市、台北市政府也被披露有中國製的監視器，質疑該如何達到全台一致性。
李孟諺則表示，針對危害資通產品的禁止使用清單，特別是中國部分，政院一直朝這方向研擬中，但也有評估過清單對產業界影響或是相關貿易糾紛，還在評估當中，而就政院掌握，全球有12個國家也仍在評估中，包含日本、加拿大、英國、法國等，目前19個國家不予禁止、5國禁止，這些都會納入政院最後階段評估的機制；現行作為部分，工程會針對採購法曾有函釋，各機關採購時，若是認為國安資安有危害，可以採取主動禁止。
資安處長簡宏偉則補充表示，除了採購法當中可以主動不採購，目前也有對縣市政府宣導，特別是貼牌的部分，相信現階段清單還沒有公布之前，這些可以做適時的防制。
談到假訊息防制，李孟諺則說，行政院面對假訊息關鍵就是是即時澄清，要在事件發生2小時內，提出澄清文稿200字以內，並利用2張圖卡立即澄清，有任何假訊息都秉持222原則，若是涉及相關不法等司法問題，就會要求監看單位提出警告或是告訴，像是之前有人詆毀課綱指稱叫到學生錯誤性觀念，教育部也第一時間提告，政委羅秉成也已經定期開會成立監看跟快速反應小組。
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