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【重磅快評】桃機新航廈難產 看蔡總統自誇四小龍之首

2019-10-16 09:16聯合報 主筆室

蔡英文總統說她三年多努力改變經濟結構，讓台灣成為四小龍第一。本報資料照片
蔡英文總統說她三年多努力改變經濟結構，讓台灣成為四小龍第一。本報資料照片
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蔡英文總統昨天在地方跑選舉行程時說，台灣今年經濟成長率領先新加坡、南韓與香港，這是靠她三年多努力改變經濟結構讓產業轉型，讓台灣成為四小龍第一。

在蔡總統自詡台灣成為四小龍第一來為政績背書的同一天，傳出桃園機場第三航廈要修改設計降低規格才能發包，已三次流標的第三航廈主體工程仍陷泥沼，原先國人寄望2024年就可以啟用的新航廈，還要再等一段時日才能落成。

在四小龍中，新加坡的樟宜機場、南韓的仁川機場與香港國際機場長年是全球最佳機場的前五名，桃園機場在全球機場排名在十名以外，表現不算差，但與其他四小龍國家的機場相比仍有一段差距。

國際機場是展示國力的櫥窗，亦是基礎建設的指標。桃機近年壅塞不堪，出入境的旅客塞人，連停靠飛機的位置都不夠而造成塞機，桃機第三航廈不是「今天不做，明天就後悔」的建設，而是今天就應該完成的建設，現在連發包都難，更遑論如期啟用。對照樟宜機場最新的第四航廈僅花費四年時間就竣工，桃機第三航廈的興建速度之牛步，已到了國恥的地步。

桃機第三航廈興建延宕，蔡政府的解釋是原設計太過亮眼繁複，預算難以支應，現在必須捨棄令人驚豔的造型，朝實用設計修正。國人想要請問政府，為何新加坡、南韓與香港可以擁有令人驚豔且兼顧旅客便利性的國際機場，在蔡總統口中已重登四小龍之首的台灣，卻還在苦等不塞人、不塞機與不漏水的國際機場？當行政院說桃機新航廈的興建預算不夠時，另一方面卻能開出500億元高鐵南延支票，豈不是自相矛盾？

光拿桃機第三航廈難產來佐證台灣在四小龍之中表現落後並不公允，但同樣的，蔡總統拿今年台灣經濟成長率表現來誇稱台灣是四小龍之首，亦是偏離事實與太過自大。今年台灣經濟表現不錯的主因，是美國與中國大陸的貿易戰紛爭，讓不少大陸台商返台投資，這是美中貿易戰讓小英撿到槍，今日若換了其他人當總統，這股台商回流潮仍會出現。

民進黨在野時常批評國民黨宣傳的經濟表現數據冷冰冰，讓國人無感。如今，蔡政府也拿著經濟成長率數據來宣揚執政有成，但卻離國人的真實感受有相當的距離。蔡總統若要讓國人覺得台灣是四小龍之首，不妨先讓桃機成為四小龍中的最佳機場，每年進出桃機的四千多萬旅客會更有感。

桃園機場桃機
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