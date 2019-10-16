賀電未獲日官方認證 孫大千：不要拿A貨魚目混珠

2019-10-16 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



台北駐大阪辦事處福岡分處本月4日晚間舉行國慶酒會，會場公布聲稱是日本首相安倍晉三的賀電，賀電以「中華民國」稱呼台灣。不過，隨即遭到日方打臉否認。 圖／翻攝自台北駐大阪辦事處福岡分處網頁 分享 facebook

對駐日代表謝長廷連日為賀電烏龍一事辯護，立委參選人孫大千要謝長廷誠實回答，中華民國收到的賀電，真的是官方認證，來自於安倍晉三首相的賀電嗎？「如果不是，就請不要拿代工廠商的AAA貨來魚目混珠！」

孫大千在臉書貼文批評，中華民國的生日收到了一封號稱來自於日本首相，「各說各話的山寨版賀電」，還不准台灣人民追查真相，這樣的官員，不是標準的欲蓋彌彰嗎？

孫大千質疑，既然謝長廷說，這種賀電只是表達恭賀和友誼，並不是日本政府的正式的宣示，那麼，駐日代表處當時又為什麼要大肆炒作邀功？

如果不是駐日代表處炒作賀電在前，又被日本政府打臉在後，把台灣的臉都丟到外太空去了，這件事又怎麼會東窗事發呢？

如果不是因為民進黨政府長期以來刻意誇大日本對台灣的支持和友誼，最後在一封賀電上面，被人看破手腳，丟人現眼，台灣的媒體又有什麼必要去追查賀電的來源呢？