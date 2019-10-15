韓國瑜提綠營這兩人 證實進中聯辦不等於挺一國兩制
高雄市長韓國瑜今晚接受「少康戰情室」專訪再談及進中聯辦問題，韓重申想法單純，並無任何預謀與聯想，並舉高雄市兩名前市長陳菊與謝長廷為例，兩人都曾與大陸接觸，但不代表就接受一國兩制。
趙少康問，上次韓到香港進中聯辦，被視為支持一國兩制。韓國瑜回覆，「我進中聯辦，重要的是我們影響對方大還是對方影響我們大」。他說，過去民進黨陳菊市長在大陸見張志軍，是否見張就代表接受一國兩制，謝長廷到香港也獲中聯辦接待，謝難道就接受一國兩制嗎，並沒有。中華民國最寶貴的資產是堅持自由民主，大家對自己有信心，對任何人都開朗熱情，可以闡述台灣人驕傲的價值，我們為什麼要害怕。何況當時他與十位高雄市議員團進團出，「我們的想法本來就是很單純，沒有預謀和聯想。只要堅定自由民主，我們不須害怕。」
韓國瑜也重申，完全無法接受港澳一國兩制，中華民國有完整的憲政體制，有軍隊、有關稅， 1911年中華民國就建立起來，不應把中華民國台澎金馬與香港類比，不類不比，那是有心人政治操作，才會把香港與台灣類比，他完全沒有辦法的接受一國兩制。
另談及香港情勢 ，韓國瑜表示，他多次多次呼籲香港政府一定要傾聽香港人民聲音，台灣過去走過坎坷的歲月，身為台灣人，強力支持香港的自由民主，也認為穩定的香港是最重要的，香港是全亞洲重要的金融中心，對台灣的影響非常巨大，香港的穩定比什麼還重要。
留言