韓國瑜提綠營這兩人 證實進中聯辦不等於挺一國兩制

2019-10-15 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄市長韓國瑜今晚接受「少康戰情室」專訪再談及進中聯辦問題，韓重申想法單純，並無任何預謀與聯想，並舉高雄市兩名前市長陳菊與謝長廷為例，兩人都曾與大陸接觸，但不代表就接受一國兩制。

趙少康問，上次韓到香港進中聯辦，被視為支持一國兩制。韓國瑜回覆，「我進中聯辦，重要的是我們影響對方大還是對方影響我們大」。他說，過去民進黨陳菊市長在大陸見張志軍，是否見張就代表接受一國兩制，謝長廷到香港也獲中聯辦接待，謝難道就接受一國兩制嗎，並沒有。中華民國最寶貴的資產是堅持自由民主，大家對自己有信心，對任何人都開朗熱情，可以闡述台灣人驕傲的價值，我們為什麼要害怕。何況當時他與十位高雄市議員團進團出，「我們的想法本來就是很單純，沒有預謀和聯想。只要堅定自由民主，我們不須害怕。」

韓國瑜也重申，完全無法接受港澳一國兩制，中華民國有完整的憲政體制，有軍隊、有關稅， 1911年中華民國就建立起來，不應把中華民國台澎金馬與香港類比，不類不比，那是有心人政治操作，才會把香港與台灣類比，他完全沒有辦法的接受一國兩制。