韓國瑜批蔡講「中華民國台灣」 不是發自內心

2019-10-15 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



蔡英文總統今年在國慶多次提到「中華民國台灣」，但國民黨總統參選人韓國瑜認為，她是講給獨派聽的，且講的是心不甘情不願。

韓國瑜今晚接受「少康戰情室」專訪，被問及蔡英文總統在國際提到中華民國在台灣的看法，韓認為，蔡國慶時講中華民國台灣， 其實是要對獨派有所交代，所以在中華民國之前加上台灣兩個字，分成中華民國派與台灣派，顯然也還沒有認知到她是中華民國的總統。

韓表示，蔡總統3年多主持國慶，沒像今年這麼強烈表述中華民國，她感受到大多數台灣民眾可以接受最大的公約數就是中華民國及這面國旗，所以才做政治路線技巧的轉換，但轉換身影不是這麼漂亮，她把中華民國108年切割了，變成38年在前，她70幾年在後，她講中華民國是心不甘情不願，不是發自內心。

韓說，大家會檢驗她當總統國慶每一年的講話，今年她表述中華民國特別多，事實上是經不起檢驗的，未來八十多天，可以證明誰較愛中華民國。