郭台銘：百大數位台灣只剩兩家 AI智慧島刻不容緩

2019-10-15 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北即時報導



鴻海創辦人郭台銘積極提倡AI智慧島，他今在臉書表示，「AI智慧島」關乎台灣未來20年發展的關鍵，很多人會說對AI不懂，感覺很遙遠，還有人說AI會搶了人的工作，但其實大部分是誤解，就像是有了汽車，沒有人會想要牛車及人力車，大家需要的是擁抱科技的勇氣，改變台灣未來的集氣。

郭台銘指出，有次演講，一位保險業務員提問，他說保險是為人服務，有溫度的工作，這樣的工作會不會被AI 取代？他問對方，現在推銷保單成功率有多高？業務員說每3個人都會有1位願意向他投保，因為他傾聽客戶的聲音，服務做得很好，是個成功的專業人員。

郭台銘答，有了AI的幫助，他不僅不會被取代，還馬上能晉昇超級業務員，100個人會有99個人都和他投保，看著他眼睛閃閃發亮，一臉不可置信。其實道理很簡單，AI能在第一時間就提供對任何見面對象的精密分析，讓每個提案都精準，每句話都正中下懷，再加上所有重複性工作都由AI代勞，我們會有更多的時間用來互動，聊天，關心彼此，生意一定會更好。

郭台銘說，AI讓人民把時間與精力花在更有價值的地方，專注於更多人性，創意及精細的層面上。新的時代會需要很多新的產品及服務，這都是台灣的機會。美國《富比士》（Forbes）剛公布的2019年「百大數位企業」排名中，鴻海今年一進榜就是第25名，站在工業互聯網、AI＋5G時代來臨的數位浪頭上，在工業數據應用，燈塔工廠及供應鍊管理上有很好的表現。